Garrick Wilson: chi è il primo Padre Natura di Ciao Darwin/ Modello con una vita privata top secret

Garrick Wilson, chi è il primo padre natura della storia di Ciao Darwin

Ciao Darwin, con la nona ed ultima edizione, ha scatenato nuovamente l’entusiasmo del pubblico per un game show che, sin dalla prima edizione, ha regalato divertimento e risate. Lo show non è mai cambiato nel corso degli anni restando fedele alla formula originale. Tuttavia, Paolo Bonolis e il suo staff hanno provato a rinnovare in parte lo show introducendo una figura che, con il tempo, ha avuto molto successo. Sin dalla prima edizione, il destino dei concorrenti era nelle mani di Madre Natura, interpretata soliutamente da modelle bellissime. Durante la terza edizione, infatti, Paolo Bonolis, per la prima volta, presenta al pubblico di Ciao Darwin Padre Natura.

Il primo padre natura della storia di Ciao Darwin è stato Garrick Wilson che, esattamente come le sue colleghe, scendeva le scale all’inizio della puntata per poi accomodarsi al posto avendo nelle mani il destino di tutti i componenti delle due squadre. Garrick Wilson, ancora oggi, è ricordato come il padre natura che fece impazzire tutti, ma cosa fa oggi?

Garrick Wilson: cosa fa oggi il primo padre natura di Ciao Darwin

Modello statunitense, Garrick Wilson incantò il pubblico di Ciao Darwin durante la terza edizione grazie ad un fisico statuario, ai rasta biondi e a degli splendidi occhi verdi. La sua bellezza conquistò tutti e ancora oggi è considerato il padre natura di Ciao Darwin per eccellenza.

Della sua vita privata, tuttavia, non ci sono informazioni. Non si sa, infatti, se si sia sposato o se abbia avuto dei figli e, soprattutto, se abbia continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Quel che è certo è che quando si parla di Padre Natura, il pubblico fedele di Ciao Darwin pensa immediatamente a lui.

