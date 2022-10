Garrison Rochelle: “Addio alla danza? Ora faccio il conduttore..”/”Tornerei ad Amici”

Verissimo, ospite in studio Garrison Rochelle: l’intervista dell’ex Amici

Si rinnova come di consueto, di domenica, l’appuntamento TV di Verissimo con la puntata datata 23 ottobre 2022, che tra gli ospiti in studio vede Garrison Rochelle raccontarsi in un’intervista inedita. Dai più tra i telespettatori l’esperto di danza viene ricordato per aver coperto il ruolo di insegnante di ballo ad Amici di Maria De Filippi, dalla prima edizione al 2018, anno che segnava il suo addio al talent. Lo scorso settembre 2022 registrava il suo ritorno in TV prendendo parte come timoniere al format in onda su Raidue, Performer Italian Cup, debuttando così nel ruolo di conduttore, sulla scia degli studi avviati nel campo della recitazione e del canto nel triennio segnato dalla pandemia di Coronavirus. Che, quindi, Garrison Rochelle abbia intenzione di intraprendere, tra le altre, la carriera di conduttore TV, facendo magari concorrenza anche alla regina di casa Mediaset e sua talentscout, Maria De Filippi? A quanto pare, l’ospite a Verissimo sogna la conduzione di un talk show tutto suo, così come lo stesso Garrison Rochelle dichiara in un recente intervento ripreso da Blogo: “Lo so, i presentatori sono tanti e molti sono bravi. Io voglio essere un conduttore simpatico, con la battuta pronta, non istituzionale. E il mio sogno è di avere un giorno un talk show, tipo Ellen DeGeneres. Non sarò mai come lei… non ho mai fatto outing, perché non ho bisogno di farlo (ride, Ndr), però mi piace il suo stile semplice, il fatto che parli con i personaggi famosi come se fossero vicini di casa. Credo di avere anche io la capacità di parlare con chiunque e di qualunque cosa”.

Sognando la conduzione di un talk show alla stregua di Verissimo, che potrebbe preludere ad un addio alla danza, Garrison Rochelle non si risparmia neanche su una possibile nuova collaborazione TV con colei che lo ha lanciato nel piccolo schermo made in Italy, Queen Maria De Filippi: “Lei ad Amici mi ha regalato una grande vetrina, mi ha fatto conoscere in tutti i miei lati; la rispetto e le voglio bene, ma entrambi sappiamo che io devo fare questo nuovo percorso da solo. Sono certo che un giorno mi chiamerà, quando avrà bisogno di me: ‘Cretino, cosa stai facendo?’. E io risponderò: ‘Niente, stavo aspettando la tua telefonata’ (ride, Ndr). Magari sarà lei a produrre con Fascino il mio talk show!”. Insomma, l’ospite a Verissimo lancia una candidatura chiara e forte alla regina di casa Mediaset, per un nuovo talk di produzione facente capo alla consorte di Maurizio Costanzo.

