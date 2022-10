Garrison Rochelle attore dopo Amici/ “Ecco quando esce film Un papà sotto l’albero”

Verissimo ospita Garrison Rochelle, ex volto di Amici di Maria De Filippi

Torna a raccontarsi in TV, nelle vesti di ospite in studio nella puntata di Verissimo datata 23 ottobre, Garrison Rochelle, dopo diversi anni dall’addio ad Amici di Maria De Filippi. In confidenza con la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, Garrison Rochelle si apre alle curiosità generali sul suo conto, dopo che -complici le restrizioni anti-Covid 19 dettate per lo showbiz dai governi, nel mondo – ha sottratto del tempo all’impegno profuso da sempre alla danza, studiando recitazione e canto. Degli studi che hanno portato l’ex insegnante storico di ballo ad Amici alla preparazione di un film e alcune canzoni natalizie, a breve in uscita.

O almeno questo é stando ad un suo recente intervento ripreso da Blogo, in concomitanza con il suo ruolo di timoniere coperto a Performer Italian Cup su Rai 2 a settembre 2022: “Il telefono squilla in continuo- spiega Garrison Rochelle, mentre si trova ingaggiato in casa Rai -. Mi fa molto piacere, la gente ancora crede in me. Mi do una pacca da solo, lo so, ma il mio nome è una garanzia. Sono competente e appassionato. La danza mi ha dato tanto, non sputo nel piatto in cui ho mangiato, ma ora voglio dedicarmi al canto, alla recitazione e alla conduzione. Non a caso a marzo uscirà un film di cui sono protagonista, si intitola Un papà sotto l’albero. Canterò anche sei canzoni di Natale che ho registrato con Beppe Vessicchio”.

Nell’ultimo triennio segnato dalla pandemia di Coronavirus, Garrison Rochelle si é dedicato agli studi di canto e recitazione, nonostante la martellante sensazione che alla veneranda età di 67 anni fosse troppo tardi per lui avviare un’altra formazione professionale in prospettiva di nuove esperienze lavorative: “Nei due anni di pandemia ho fatto lezioni di canto e recitazione a distanza. Poi, però, mi sono chiesto: e ora, dopo tutto questo tempo fuori dalla tv, chi mi chiama più?”.

Il sogno della conduzione TV dopo Amici di Maria De Filippi

Eppure, si é rivelata una scelta intelligente quella di Garrison di catapultarsi in nuovi campi, dal momento che, col senno di poi, oggi lo attendono dei nuovi lavori in cantiere prossimamente in uscita. A Performer Italian Cup, format Rai ideato da Valentina Spampinato sulla competizione dei vincitori del Campionato Italiano delle Arti Performative, dove i performer non sono soltanto degli artisti ma dei veri e propri atleti, Garrison Rochelle si é ritrovato a lavorare con la stretta collaborazione di vecchie glorie di Amici come lui. Si ricordino gli ex insegnanti di canto Grazia Di Michele e Beppe Vessicchio e l’ex allieva Diana Del Bufalo: “Io mi sono sempre considerato un atleta. Quando Valentina ha creato questo format, che ha portato in 37 Paesi diversi, l’ho abbracciato in pieno. All’inizio lo abbiamo fatto itinerante in tutta Italia, poi mi ha proposto di portarlo in tv. A quel punto, visto che si parla comunque sempre di cantanti e ballerini, ho avuto paura che fosse una cosa per andare contro Amici, dove ho lavorato per 18 anni”. L’ultima apparizione TV, quindi, lo vede a tratti debuttare nei panni di conduttore TV, dopo che Amici ha rappresentato per lui un’importante vetrina per farsi conoscere come volto TV agli occhi dei telespettatori in Italia. Non a caso, oggi l’ex Amici sogna anche la conduzione di un talk show, non disdegnandone per ipotesi azzardata la possibile produzione di Maria De Filippi, che produce e conduce tra gli altri format anche il talent che lo ha reso popolare, Amici.

