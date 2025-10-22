Garrison Rochelle, chi è il ballerino ed ex insegnante di danza di Amici: dalla carriera alla vita privata, è fidanzato?

Chi è Garrison Rochelle e carriera: dall’America alla cattedra di Amici

La nuova puntata di This is me, in onda questa sera su Canale 5 con Silvia Toffanin, vede la presenza di tanti ospiti del mondo della televisione, dello spettacolo e non solo. Tra questi troviamo Garrison Rochelle, coreografo e ballerino che per anni è stato storico insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi; conosciamo meglio la sua vita e carriera, vissuta sempre nel segno della sua più grande passione, il ballo.

Nato a Dallas nel 1955, Garrison Rochelle è cresciuto in Texas e lì ha sviluppato la sua spiccata passione per la danza, che l’ha poi portato a diventare ballerino e coreografo di fama mondiale. In carriera ha infatti preso parte a numerosi musical internazionali ed è oggi molto attivo come insegnante attraverso stage in Italia ed Europa.

Il pubblico televisivo, inoltre, lo ricorda sicuramente per la sua lunga esperienza sulla cattedra di Amici; tra il 2001 e il 2018 è stato infatti maestro del talent show di Maria De Filippi, in particolare nella disciplina della danza moderna.

Garrison Rochelle è fidanzato? La vita privata del ballerino

Se la carriera è conosciuta ai più, decisamente meno nota è la vita privata di Garrison Rochelle: il coreografo è fidanzato? In merito alla sua sfera sentimentale non sono mai emerse indicazioni precise, essendo lui stesso molto riservato, eccezion fatta per qualche dichiarazione sul tema amore durante alcune interviste televisive.

A Verissimo, per esempio, aveva annunciato tempo fa di aver trovato l’amore pur conservandolo nella privacy: “La vita ama sorprenderci; sto vivendo un periodo molto felice e tranquillo. Non voglio dire troppo perché non voglio rovinare questo momento…“.

Tuttavia la situazione è radicalmente cambiata lo scorso maggio quando, ospite nuovamente a Verissimo, ammise di essere tornato single e di essere in cerca dell’anima gemella: “Voglio un uomo che mi guardi come guardo i miei cani, come un amore incondizionato. Io ho scoperto che l’amore è molto più profondo della passione, del letto. L’ho scoperto tardi. Alla mia età non è semplice ma continuo a cercare”.