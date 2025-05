Ballerino, coreografo e insegnante, Garrison Rochelle è diventato famoso in Italia in quanto maestro di Amici. Un ruolo che ha ricoperto dal 2001 fino al 2018, per poi decidere di cambiare vita: “Non è stato facile lasciare il programma, per me era come un fidanzamento. Per me non è stato facile, mi ha aiutato Maria. Poi è arrivato il Covid e ho iniziato a studiare e perfezionare tutto. Allora quando è finito tutto mi sono chiesto cosa avrei fatto, se andare davvero in pensione. E invece ho deciso di diventare attore e sono in teatro”. Nuovi progetti, dunque, per Garrison, che a quasi 70 anni si è reinventato, decidendo di fare qualcosa che lo facesse star bene.

Ben prima di Amici, Garrison Rochelle ha lavorato in altri programmi in Italia, come “Risatissima”, “Festivalbar”, “Buona domenica”, “Saranno Famosi” e ha condotto anche diverse puntate di “Striscia la notizia”. Ha fatto inoltre un cameo nel film “Natale in India” nel 2003. Dunque, una carriera molto ricca quella di Garrison Rochelle, che nonostante sia nato in Texas, a Dallas, ha lavorato per gran parte della sua vita in Italia. La sua carriera è stata legata però in gran parte al nome di Amici di Maria De Filippi, programma di gran successo.

Garrison Rochelle: “Continuo a cercare l’amore”

Parlando di amore, sempre a “Verissimo”, Garrison Rochelle ha raccontato quanto abbia sofferto nel non formare una famiglia: un sogno che aveva sempre avuto. “Avevo trovato una persona che pensavo sarebbe stata quella giusta ma dopo di lui, ho fatto fuori anche un altro” ha scherzato il ballerino, spiegando di essere single, per poi lanciare un appello: “Voglio un uomo che mi guardi come guardo i miei cani, come un amore incondizionato. Io ho scoperto che l’amore è molto più profondo della passione, del letto. L’ho scoperto tardi. Alla mia età non è semplice ma continuo a cercare”.