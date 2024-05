Garrison Rochelle, chi è l’insegnante di ballo di Amici/ Dagli esordi al debutto come attore

Garrison Rochelle sarà l’ospite speciale della puntata di oggi, a La volta buona di Caterina Balivo. Il ballerino e coreografo statunitense è un volto molto amato di Mediaset. Il grande pubblico lo ha conosciuto per tanti anni come insegnante di ballo nel talent show di Amici di Maria De Filippi. La sua dolcezza, gentilezza e simpatia ha conquistato il cuore dei telespettatori che lo seguono con molta partecipazione. Scopriamo nel dettaglio la sua vita professionale.

Nato nel 1955 in Texas, frequenta a Dallas la Southern Methodist University per poi lavorare come ballerino. Successivamente diviene un coreografo professionista, e dirige diversi musical di successo il più noto Dancin’. Dal 2001 al 2018 è stato chiamato a ricoprire il ruolo di insegnante di ballo ad Amici di Maria De Filippi, divenendo popolare anche nella televisione italiana.

Garrison Rochelle l’addio ad Amici e il debutto come attore: “E’ quello che volevo fare”

Garrison Rochelle ha sempre voluto coronare un secondo sogno oltre alla danza, la recitazione. Ai microfoni di Verissimo, il coreografo ha parlato del suo debutto come attore: “Se sono contento di fare l’attore? Assolutamente sì, l’avevo detto che avrei voluto fare questo dopo Amici. Attualmente sono al Teatro Alfieri di Torino facendo il professore nel musical Saranno Famosi“.

Il ballerino ha ammesso non sia stato facile dire addio ad Amici, programma di cui ha fatto parte per quasi 20 anni: “Era come un fidanzamento, non è stata facile“. Ad aiutarlo è stata Maria De Filippi che ha lasciato libero Rochelle di “andare in pensione” come lui stesso ha dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin. Ora, il coreografo si presenta al pubblico nell’inedita veste di attore.

