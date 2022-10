Garrison Rochelle “Gay? Mia madre lo sapeva”/ “Maria De Filippi dopo una delusione…”

Garrison Rochelle sta per compiere 67 anni, ma ha ancora l’energia di un ragazzo, merito di sua madre, che non vede da cinque anni. “C’era il Covid, avevo paura di andare da lei. Ci sentiamo sempre, quest’anno devo andare, perché ho bisogno di vederla.”, racconta il coreografo a Verissimo. “Mia madre è molto giovanile, penso di somigliare a lei”. La sua infanzia in Texas è stata magica: “Io sono cresciuto in una fattoria con i miei nonni messicani, mio padre era militare. Ho dimenticato lo spagnolo perché mio padre voleva che parlassimo in americano a casa”.

Dall’amore per la mamma a quello per nonna Juanita: “Vorrei credere che possiamo avere sempre un rapporto con le persone che sono passate dall’altra parte”, dice Garrison Rochelle a Verissimo. Invece col padre non ha mai avuto un rapporto: “Mi dispiace per lui, perché lui era orfano, i genitori non c’erano più, passava da un parente all’altro. Ma la mamma ha fatto tutto per tutti e due”.

Garrison Rochelle non ha mai dovuto parlare della sua omosessualità con la mamma. “L’unica volta che ha detto qualcosa era quando morì di Aids il primo personaggio famoso. Lei mi disse di stare attento, e basta”. Ma all’università si innamorò di una donna: “Era bella, simpatica, andammo a vivere insieme. Ma mia madre la trattava malissimo, non ne voleva sapere. Invece tutti i miei fidanzati li trattava come figli”. Per questo essere gay non è mai stato un problema per Garrison Rochelle. “Io sto bene nella mia pelle. Non dico che nascondere sia sbagliato, ma non è per me”.

Garrison Rochelle non ha mai avuto problemi di discriminazione o bullismo. “Non ho avuto tanti fidanzati, ma ho avuto quattro amori”. Il coreografo ha sempre cercato comunque persone che potessero accrescerlo. Ma ha anche sofferto: “Maria (De Filippi, ndr) ha vissuto uno dei miei amori. Non mangiavo, non dormivo, piangevo sempre. Lei mi ha detto di star tranquillo, mi è stata molto vicino”. Ora Garrison Rochelle è single. “Fare entrare qualcuno a questa età non è semplice, magari arriva la persona giusta”.











