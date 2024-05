Garrison Rochelle ha un nuovo compagno?/ “E’ un periodo molto felice, ma non voglio…”

Sembrerà quasi superfluo sottolineare il grande seguito che Amici di Maria De Filippi, nel corso dei decenni, è riuscito a costruire. Tale premessa aiuta nel giustificare il forte interesse che gli appassionati nutrono per i protagonisti del talent, con particolare riferimento anche alle vicende che riguardano la sfera privata. Una vera e propria icona della trasmissione è senza dubbio stato Garrison Rochelle, maestro di danza che per diversi anni ha avuto un posto fisso dietro la cattedra.

Garrison Rochelle ha spesso attirato l’attenzione per la sua empatia, dolcezza; sempre propenso ad emozionarsi per i risultati raggiunti dai suoi allievi. Sicuramente tali sfumature del carattere si riversano anche nella sua vita sentimentale, ed ecco dunque una domanda che forse aleggia nella mente dei più curiosi: Garrison Rochelle ha un nuovo compagno? Stando alle ultime notizie, pare proprio di sì, anche se il maestro e coreografo ci tiene particolarmente a preservare ulteriori dettagli in attesa di scoprire se la liaison avrà lunga o breve durata.

Garrison Rochelle, in arrivo novità sul nuovo compagno?

Sul nuovo compagno di Garrison Rochelle sappiamo ben poco; della liaison ha parlato il docente di danza nello studio di Verissimo alcune settimane fa. Dichiarazioni sibilline, volte a sottolineare un momento di felicità ma con una riflessione razionale sul voler attendere maggiori certezze prima di parlare in maniera aperta. “… La vita ama sorprenderci e sto vivendo un periodo molto felice e tranquillo. Ma non voglio dire troppo perché non voglio rovinare questo momento”.

Dalle parole di Garrison Rochelle sul nuovo compagno – nell’intervista rilasciata di recente a Verissimo – si evince come il suo cuore sia tornato a battere forte all’insegna dell’amore. Una sorta di schiaffo morale verso coloro che etichettano i sentimenti in funzione dell’entità anagrafica: “Voglio dire che a 68 anni non è finita, anzi, appena cominciata!”.

