Garrison Rochelle, perché ha lasciato Amici?/ “Io e Maria De Filippi abbiamo…”

Verissimo ospita Garrison Rochelle, l’ex Amici si racconta in toto

Può dirsi uno dei protagonisti più amati di sempre che la storia di Amici di Maria De Filippi ricordi e, nella nuova puntata di Verissimo, datata 23 ottobre 2022 su Canale 5, Garrison Rochelle torna a raccontarsi a tutto tondo, al grande pubblico TV. L’occasione che l’ex professore di Amici ha di tornare nel piccolo schermo made in Italy é un’intervista esclusiva concessa alla conduttrice Silvia Toffanin, a diversi anni di distanza dal suo addio al talent che lo ha reso celebre agli occhi dei telespettatori in Italia. In molti, tra quest’ultimi, si chiedono quale motivazione si celi dietro l’abbandono dell’esperto di danza da Amici, il talent a cui il ballerino e poi coreografo prendeva parte sin dalla prima edizione datata 2001 fino al 2018, anno in cui lui giungeva poi al suo addio. Ma cosa ha davvero spinto Garrison Rochelle a lasciare Amici di Maria De Filippi?

Il motivo dell’addio di Garrison Rochelle ad Amici

A spiegarlo, il diretto interessato, ospite a Verissimo, che in un precedente intervento registrato sempre in confidenza con Silvia Toffanin dichiarava: “Io e Maria abbiamo parlato parecchio prima del mio addio ad Amici. Il percorso era semplicemente finito, era arrivato il momento di voltare pagina. Potevo farlo anche due anni fa ma non ero ancora pronto. Questa volta sì e non ho pianto quando ho visto la prima puntata della nuova edizione”. Quindi l’addio di Garrison Rochelle non può dirsi altro che una scelta maturata da Garrison Rochelle, di comune accordo preso con la timoniera di Amici,Maria De Filippi. Il ruolo tv di Garrison Rochelle, pensato da Maria De Filippi e il team di produzione per il talent, era ormai ultimato, ciò nonostante il coreografo é riuscito a mantenere una collaborazione nel format. In che modo? Garrison Rochelle ha rinnovato la sua disponibilità al montaggio delle coreografie per il pomeridiano del talent show. Un’operazione che ha permesso all’esperto di danza di assumere un ruolo senza tempo e che trascende l’immagine, ad Amici, tenendosi impegnato al contempo con degli altri impegni, come quelli a teatro. Che sia previsto un ritorno in carne ed ossa per l’ospite a Verissimo, Garrison Rochelle, ad Amici? Chissà.

