Garrison Rochelle, chi è?/ “Maria De Filippi è la mia regina”, dopo Amici il suo sogno è…

Garrison Rochelle è un ballerino e coreografo statunitense ma per il grande successo che ha avuto in Italia, sotto i riflettori di Amici di Maria De Filippi, è impossibile non associare il suo volto alla figura di ex maestro del talent show di canale 5. Garrison sarà a breve uno degli ospiti di Verissimo ed è pronto a raccontare molto su di sé, anche perché dopo l’esperienza di Amici, la sua vita è cambiata radicalmente. Il ballerino è da sempre noto anche per la sua risata e la sua estrema sensibilità che l’artista deve alla madre Molly.

A Verissimo, riguardo alla sua esperienza come professore di Amici, Garrison aveva detto: “Occupare quel banco per 17 anni è come un rapporto con una fidanzata, prendere la decisione di lasciare amici così è stato difficile però era giusto, quello che avevo da dare l’ho dato ed è arrivato. Penso che potevo lasciarlo anche anni prima ma non ero pronto ma se un giorno Maria dovesse richiamarmi ovviamente lo farei, è la mia regina”. Garrison deve molto a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo a livello professionale e per questo li ricorda sempre con grande affetto e stima.

La nuova vita di Garrison Rochelle e il sogno del talk show

Recentemente Garrison Rochelle ha dichiarato il vero motivo per cui ha lasciato Amici di Maria De Filippi: “E’ stata una decisione presa di comune accordo con Maria. Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento“. Dopo aver lasciato i banchi del talent show italiano, Garrison ha continuato a lavorare per la De Filippi come coreografo ma senza avere i riflettori puntati sul suo volto e questo gli ha permesso di dedicarsi a molte altre attività.

Il ballerino si era dedicato al teatro ma attualmente ha dei progetti che non includono la danza, in merito a questo Garrison Rochelle, a Blogo, ha dichiarato: “Alla giovane età di 67 anni ho deciso di cimentarmi in altro, cioè di dedicare più tempo al canto e alla recitazione, ma anche alla conduzione tv. Lo avevo deciso quando ho lasciato Amici. Sono molto tenace, quando mi metto in testa qualcosa la porto avanti. I presentatori sono tanti e molti sono bravi. Io voglio essere un conduttore simpatico, con la battuta pronta, non istituzionale. E il mio sogno è di avere un giorno un talk show”.











