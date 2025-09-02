Garrison parla di Stefano De Martino e lancia una stoccata al conduttore: "Ce l'ho con lui per una cosa", e spiega quale

Garrison torna a parlare di Amici e anche di uno dei suoi ex allievi oggi più noti e amati: Stefano De Martino. I fan storici del talent show di Canale 5 ricorderanno l’anno in cui partecipò Stefano, tanto criticato dalla maestra Alessandra Celentano ma altrettanto supportato da Garrison. Oggi Stefano ha lasciato la danza per dedicarsi alla TV, intraprendendo una carriera da conduttore che sta riscuotendo grande successo. E proprio di questo successo ha parlato Garrison nella sua intervista a SuperguidaTV, nella quale ha però lanciato anche una stoccata al suo ex allievo.

“Non mi sarei aspettato questo successo ma ha fatto un grande lavoro su se stesso.” ha esordito Garrison su De Martino, dicendosi dunque stupito di tutto quello che è riuscito a fare in questi anni. “Ha fatto un figlio, ha affrontato due separazioni e mi sono chiesto quando ha avuto tempo di sviluppare tutti questi talenti.”

Garrison lancia una frecciatina a Stefano De Martino: “Ecco perché ce l’ho con lui”

Garrison ha definito allora Stefano un uomo talentuoso, oltre che bello e carismatico, ammettendo di essere un suo grandissimo fan. Eppure, qualcosa lo ha infastidito e non ne ha fatto mistero, seppur con ironia. “Ce l’ho con lui per un motivo. – ha annunciato – Ci sentiamo su Instagram, mi ha invitato a vedere il suo spettacolo e gli ho detto che sarei andato solo a patto che lui fosse venuto a vedere il mio. Stefano ti sto ancora aspettando eh.” Insomma, Stefano ha dato buca al suo ex maestro di danza, ma ha ancora una possibilità per rimediare a questa mancanza: essere presente alla sua prossima tappa. “Io sarò al Teatro Olimpico a novembre, lo aspetto”, è l’invito che Garrison ha lanciato a De Martino. Non resta che vedere se il conduttore, stavolta, ci sarà.