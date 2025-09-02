Garrison torna a parlare del suo addio ad Amici, svelando perché ha lasciato il talent e per quale motivo non tornerà nel ruolo di docente

Nonostante abbia lasciato Amici da anni, Garrison rimane uno dei simboli della trasmissione di Maria De Filippi, tanto che, ancora oggi, molti sperano in un suo ritorno. Ritorno che, tuttavia, appare oggi quasi impossibile, se non per qualche fugace ospitata. A confermarlo è stato proprio il celebre coreografo e ballerino nel corso di un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, spiegando che lasciare Amici è stata una sua scelta.

Garrison, stoccata a Stefano De Martino: "Ce l'ho con lui per un motivo"/ Cos'è successo

“Quando ho lasciato Amici avevo detto a Maria che volevo fare altro. – ha rivelato il coreografo, spiegando di voler intraprendere nuove strade lavorative – Volevo recitare, cantare, condurre e lei all’inizio era scettica.” Nonostante questo scetticismo, Garrison è poi riuscito a realizzare i suoi sogni anche grazie all’aiuto di Luciano Cannito che lo ha voluto nel musical ‘Saranno Famosi’. Ora, infatti, il teatro è il suo lavoro.

Garrison Rochelle, chi è: insegnante di Amici fino al 2018/ È fidanzato? "Voglio un uomo che..."

Garrison svela perché non tornerà ad Amici: c’entra anche Maria De Filippi

Tornare ad Amici, dunque, non è nei suoi progetti, anche perché è certo che Maria De Filippi non ha bisogno di lui: “Se Maria mi chiamava dicendomi che aveva bisogno di me io avrei accettato subito. Ma lei non ha bisogno di me, anzi lei appoggia tutto quello che faccio e anche se non lo dice so che è molto orgogliosa di me.”, ha dichiarato Garrison nel corso dell’intervista. Garrison si dice infatti molto felice del percorso artistico che sta percorrendo oggi, e Maria De Filippi, sapendo di questa sua felicità, non lo richiamerebbe ad Amici proprio per non interrompere questa nuova fase della sua carriera artistica. “Cosa mi ha insegnato Maria? Due cose: che quando ci sono dei problemi bisogna risolverli e che è importante pensare in positivo”, ha concluso.

Molly, mamma di Garrison Rochelle/ "È lucidissima. Non andrò al suo funerale perché..."