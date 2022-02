Gary Brooker è morto/ Leader dei Procol Harum stroncato dal cancro

Lutto nel mondo della musica: è morto Gary Brooker, cantante del gruppo rock Procol Harum. Come reso noto dalla stampa britannica, l’artista si è spento all’età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Pianista, compositore e paroliere, la voce di “A Whiter Shade of Pale” è morto serenamente nella sua abitazione nel fine settimana.

La notizia purtroppo è stata confermata sul sito web dei Procol Harum, che hanno saluto Gary Brooker, “una luce brillante e insostituibile nell’industria musicale”: “Gary ha mostrato e sviluppato un talento altamente originale. Il suo primo singolo con i Procol Harum, A Whiter Shade of Pale del 1967, è ampiamente considerato come la definizione dell'”estate dell’amore”, ma non avrebbe potuto essere più diverso dai dischi caratteristici di quell’epoca”.

ADDIO AL ROCKER GARY BROOKER

“Gary Brooker illuminava ogni stanza in cui entrava”, ha aggiunto la band nella nota diffusa poche ore fa. Grandi elogi alla sua grande umanità e al suo talento musicale, condivisi sui social network da tanti amici, colleghi e fans. Come dicevamo, “A Whiter Shade of Pale” è stato uno dei più grandi successi della musica britannica: ha raggiunto la vetta dopo due settimane dalla pubblicazione, arrivando a dominare le classifiche europee e statunitensi. Un singolo che ha venduto più di dieci milioni di copie e che ha avuto decine e decine di rifacimenti, pensiamo alle versioni di Annie Lennox e Billy Joel. Negli ultimi anni Gary Brooker si è dedicato alle sue passioni, dalla pesca alla pittura, e si è contraddistinto per il suo grande spirito solidale, che gli è valso un OBE nel 2003 per i suoi servizi di beneficenza.

