Gary Kemp, ex Spandau Ballet/ Video, il singolo Too Much con Roger Taylor dei Queen

E’ disponibile su Youtube il videoclip del nuovo singolo di Gary Kemp, l’ex chitarrista e principale compositore degli Spandau Ballet. Il brano si intitola ”Too Much” ed è il secondo estratto del prossimo album da solista dell’artista britannico, in arrivo il 18 giugno. Il pezzo vanta la collaborazione di un altro grande musicista e vecchio amico di Gary Kemp, e cioè Roger Taylor, batterista dei Queen che ha registrato per ”Too Much” proprio le parti di batteria. L’ex Spandau Ballet ha rivelato: ”Durante la lavorazione del disco ho mandato un paio di canzoni al mio amico Roger Taylor, chiedendomi se fosse disposto a suonare la batteria su qualcosa. Ha scelto questo pezzo e sono molto felice che l’abbia fatto. La potenza nel suo modo di suonare sembra aiutare il testo e far prendere il volo alla canzone proprio al momento giusto”.

Too Much: il singolo anticipa l’album di Gary Kemp

Il video ufficiale del nuovo singolo di Gary Kemp è online da venerdì 4 giugno su Youtube. E’ stato diretto da Charlie Lightening e alle riprese ha preso parte Meaghan Grace, prima ballerina del Royal Ballet, la cui performance è stata curata da Melanie Hamrick, già coreografa dell’American Ballet Theatre. La location scelta per girare ”Too Much” è la Alexandra Road Estate, una zona residenziale in stile brutalista (già scelta da Stanley Kubrick per il set di ”Arancia meccanica”). Il nuovo pezzo di Gary Kemp arriva a poco dall’uscita del suo secondo album da solista, che si chiamerà ”InSolo” e giungerà dopo ventisei anni dal precedente ”Little Bruises”. Dal 18 giugno sarà disponibile in digitale e in versione fisica, del suo lavoro l’artista ha detto: ”Ho quell’età in cui si sente il bisogno di fare i conti con i problemi del mondo e della propria vita, e l’unico modo in cui posso farlo io è attraverso l’autoterapia della scrittura”.

