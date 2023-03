Gary Rossington, morto chitarrista Lynyrd Skynyrd/ Suo lo storico assolo di Free Bird

Grave lutto nel mondo della musica: è morto il chitarrista Gary Rossington, 71enne ultimo membro fondatore dei Lynyrd Skynyrd. A dare il triste annuncio è stata la banda americana, che ha fatto sapere tramite Facebook: “È con la nostra più profonda compassione e tristezza che dobbiamo avvisare che abbiamo perso nostro fratello, amico, membro della famiglia, cantautore e chitarrista, Gary Rossington, oggi. Gary ora è con i suoi fratelli Skynyrd e la sua famiglia in paradiso e se la gioca bene, come fa sempre. Per favore, tenete Dale, Mary, Annie e l’intera famiglia Rossington nelle vostre preghiere e rispettate la privacy della famiglia in questo momento difficile”.

La band dei Lynyrd Skynyrd era stata fondata da Gary Rossington assieme a Ronnie Van Zant e Bob Burns in quel di Jacksonville, in Florida. Il gruppo rock in questione forse non sarà conosciuto dalla massa, ma sicuramente saranno ben note le loro due canzoni più famose, leggasi ‘Sweet Home Alabama’ e ‘Free Bird’. Non sono state rese note le cause del decesso di Rossington ma stando a quanto scritto dall’agenzia Ansa, il musicista soffriva di problemi cardiaci, e nel 2021 si era sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore: non è quindi da escludere che la morte sia sopraggiunta proprio a seguito di qualche trauma cardiaco.

GARY ROSSINGTON AVEVA FONDATO I LYNYRD SKYNYRD A SOLI 13 ANNI

Nato nel 1951, Gary Rossington aveva fondato la band nel 1964, a soli 13 anni: il suo assolo di chitarra in Free Bird, della durata di ben dieci minuti, è considerato uno dei più grandi nella storia del rock.

La band è divenuta famosa anche per un tragico incidente aereo avvenuto nel 1977: dopo un atterraggio di fortuna vicino al Mississipi, morirono il ​​cantante Ronnie Van Zant, il chitarrista Steve Gaines e la sorella di quest’ultimo, Cassie Gaines, che cantava come corista per la band, oltre all’assistente della band, al pilota e al co-pilota. Gli altri membri della band sopravvissero ma rimasero gravemente feriti.

