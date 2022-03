Gas, accordo solidarietà Germania-Italia/ Intesa Cingolani-Habeck: cosa prevede

Ue al lavoro per raggiungere l’indipendenza dal gas russo, arrivano importanti novità per l’Italia. Come riportato dai colleghi dell’Ansa, il governo tedesco ha approvato oggi un accordo di solidarietà bilaterale tra Roma e Berlino. L’intesa prevede delle consegne di gas in caso di estrema necessità.

L’agenzia di stampa riporta che l’accordo verrà firmato il prossimo 29 marzo 2022 dai ministri Roberto Cingolani e Robert Habeck a margine del Berling Energy Transition Dialogues. L’accordo entrerà in vigore a partire proprio dal 29 marzo e non si tratta di una prima volta per la Germania: Habeck nel corso degli ultimi giorni ha stretto patti simili con altri Paesi dell’Unione europea, a partire da Austria e Danimarca.

Gas, accordo solidarietà Germania-Italia

Come reso noto dal governo tedesco, il diritto europeo vincola gli stati membri dell’Ue a fornire gas in modo solidale ai Paesi in sofferenza “come ultimo rimedio per contrastare situazioni di estrema mancanza”. Il ministero di Hacker evidenzia che grazie a questi accordi bilaterali le nazioni si vincolano a consegnare gas ai vicini così da proteggere i loro clienti. L’intesa, si legge ancora, “vale come ultimo mezzo per il contrasto di situazioni di emergenza”. L’accordo, ha proseguito la portavoce all’Ansa, “si attiva nel momento in cui uno dei due Stati dovesse essere nella situazione di aver già fatto ricorso a tutti gli strumenti per continuare a rifornire i suoi clienti e non sia più autonomo nel farlo”. Per quanto riguarda le condizioni giuridiche, tecniche e finanziarie, queste vengono regolate dagli accordi stessi. Attese novità nel corso delle prossime ore, con la conferma del governo italiano e le parole del ministro della Transizione energetica Cingolani.

