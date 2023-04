Gas, aumentano accise: tassa anti emissioni dall’UE/ Nuovo costo deciso da Bruxelles

“Chi può pagare le pompe di calore e i pannelli solari avrà un maggiore incentivo a farlo. Per coloro che non possono farlo da soli, sarà disponibile l’aiuto del Fondo sociale” ha spiegato ieri il Commissario per il Clima e il Green deal, l’olandese Frans Timmermans. Il fondo dovrebbe essere tra i 65 e gli 85 miliardi di euro, frutto degli incassi dalle vendite di quote CO2 da parte dell’Unione. Si tratta però di una cifra insufficiente per aiutare tutti coloro che dovranno fare i conti con le accise sul gas.

Secondo “La verità”, il costo aggiuntivo che le famiglie dovranno pagare per il riscaldamento a gas, utilizzando i dati Arera sulla famiglia tipo italiana, il cui consumo medio annuo di gas è di 1.400 metri cubi, sarà di 260 euro l’anno. Il prezzo viene calcolato sulla base delle quote CO2 sul mercato, pari a 95 euro a tonnellata. Dunque, il costo sarà di 19 centesimi di euro in più per ogni metro cubo di gas consumato. Per l’automobile, invece, il costo di un pieno di benzina aumenta di 11,30 euro. 16enne dichiarato morto dopo infarto/ Si risveglia dopo due ore: “Un miracolo”