Gas esilarante durante il parto, uso sospeso/ Timori per la sicurezza dei medici

Ospedali sospendono l’uso di gas esilarante

Gli ospedali stanno sospendendo l’uso di gas e aria antidolorifica per le future mamme per timori legati alla sicurezza di medici e ostetriche. Un certo numero di unità del NHS, secondo il Sunday Times, avrebbero temporaneamente interrotto l‘uso di gas esilarante a seguito delle preoccupazioni per il personale medico, che secondo alcuni esperti sarebbe eccessivamente esposto a livelli nocivi sul posto di lavoro. I residui di protossido di azoto sarebbero 50 volte superiori ai livelli di sicurezza in alcune unità del NHS. Eppure le sospensioni sono state definite “folli” poiché il gas aiuta le partorienti, dando loro sollievo dal dolore.

Il Sunday Times ha intervistato alcune donne, come Amy Fantis, dovrebbe partorire all’ospedale Princess Alexandra nell’Essex, che ha sospeso l’uso del gas Entonox il mese scorso. L’ospedale ha spiegato che “potrebbe non essere in grado di offrire gas e aria a tutti coloro che vorrebbero utilizzarli” e darà la priorità all’uso “caso per caso”. Amy ha definito il parto senza gas come uno “stress di cui non hai bisogno”, essendo stata dipendente dal sollievo dal dolore durante il parto quattro anni fa. La donna ha dichiarato: “Non è disponibile per tutti e potrei non capirlo. La mia nascita potrebbe durare solo 40 minuti. È uno stress di cui non hai bisogno. Capisco che devono tenere al sicuro le ostetriche, ma toglierlo sembra una follia. Sono le povere mamme che ne stanno pagando il prezzo”.

Nessun pericolo per le partorienti

Joanna Keable, capo dell’ostetricia presso il Princess Alexandra Hospital NHS Trust, ha spiegato al Sunday Times che le madri dovrebbero essere “rassicurate che non ci sono rischi”, con problemi di sicurezza nell’uso di gas esilarante durante il parto. I pericoli sorgono solo con un’esposizione prolungata. L’esperta ha spiegato: “Non vi è alcun rischio per le madri, le persone che partoriscono, i loro partner e i bambini. L’uso di Entonox è stato temporaneamente sospeso per proteggere la nostra ostetricia e le équipe mediche dall’esposizione prolungata al protossido di azoto nell’atmosfera derivante dall’uso da parte del paziente di gas e aria”.

Alti livelli di protossido di azoto sono stati precedentemente rilevati anche in una serie di altri ospedali tra cui il Queen Elizabeth Hospital, a King’s Lynn e il Watford General Hospital. Prima che il Watford General Hospital installasse i depuratori d’aria, lo scorso anno ha registrato livelli 50 volte superiori ai limiti di sicurezza del protossido di azoto. Anche il Basildon University Hospital dell’Essex è tra quelli che hanno temporaneamente sospeso l’uso del gas. Dopo averlo sospeso e poi reintrodotto, ha preso nuovamente la decisione il mese scorso. L’Health and Safety Executive ha registrato un totale di 11 incidenti di protossido di azoto negli ospedali del NHS tra agosto 2018 e dicembre 2022, come spiega la BBC.











