Gas, taglio Iva al 5%/ Come funziona la proposta per pagare meno in bolletta

Gli amministratori di condominio, sono pronti a richiedere rate extra per il riscaldamento delle case. L’aumento dell’IVA al 5% sul prezzo del gas non salverà le famiglie dall’emergenza.

Infatti questo aumento dell’IVA sulla bolletta serve a gran poco per contenere l’emergenza.

In tutto questo dobbiamo considerare che il lavoro del governo è messo a dura prova a causa delle imminenti elezioni del 25 settembre, ma entro le prossime settimane arriveranno dei provvedimenti d’urgenza per mettere dei tamponi sull’emergenza gas.

IVA al 5 % sul pagamento del gas: le società pretendono il pagamento anticipato

Non è mai risultato tanto difficile come quest’anno, fare un preventivo sul costo del gas che alimenta le caldaie. Per questo le società forniscono le materie prime ma pretendendo un pagamento anticipato a parte dei condomini per le forniture di gas.

Condexo, società che fornisce i servizi agli amministratori di condominio, ha stimato un aumento del 30% sul costo della spesa prevista per il 2023. Giulio Paoloemilio, referente romano dell’Aiac (associazione italiana amministratori condomini) sottolinea che «nel bilancio preventivo 2022 venne previsto un aumento delle spese tra il 10 e il 15% per non arrivare, poi, ad avere una rata di conguaglio troppo alta» ma siccome la linea continuerà ad essere la stessa ci sarà inevitabilmente una richiesta di pagamento di rate extra per i condomini.

Iva al 5%: annullamento oneri di sistema

Dallo scorso anno, il Governo ha istanziato aiuti per imprese e famiglie per contrastare l’emergenza gas. Tra le misure istanziate da Palazzo Chigi per il secondo trimestre dell’anno troviamo:

L’azzeramento delle quote delle aliquote relative agli oneri per le utenze di luce e gas;

Iva al 5% per le somministrazioni di gas a metano per uso civile e industriale;

Potenziamento del bonus sociale luce e gas per le famiglie che rientrano nell’Isee di 8.000 e 12.000 euro.

Oltre al piano nazionale del contenimento, dei consumi gas, si prevede una riduzione del 15% , sembrano esserci delle ipotesi che riguardano la proroga sul credito di imposta sulle bollette per altri 2 mesi. Questa misura potrebbe aiutare le imprese nei prossimi mesi a patto che si riesca trovare una copertura di 10 miliardi .

Per le famiglie che vivono in condominio invece, l’Anammi si è rivolta al Governo per chiedere che sia lo stato a «sostenere le spese di interessi e mancati introiti delle aziende energetiche, in modo tale che non si interrompano le forniture ai condomìni».











