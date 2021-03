Gascoigne balla la Papu Dance, Blasi e Zorzi: “Che danza è?”/ Poi Akask ‘cita’ CR7…

Che Paul Gascoigne portasse un po’ del mondo del calcio all’Isola dei Famosi era da aspettarselo, ma che lo facesse in modo così inedito e simpatico è stato per molti una vera sorpresa. Così, nel corso della nuova diretta dell’Isola, arriva un’esultanza molto particolare di Gascoigne: la Papu dance! Quando Valentina Persia torna in palapa dopo aver vinto un testa a testa contro Elisa Isordi e aver conquistato delle coperte, l’ex calciatore si alza in piedi e si esibisce nella nota danza del calciatore Alejandro Gomez detto ‘Papu’, famosissima sul web. Ilary Blasi e Tommaso Zorzi, però, non la riconoscono e la domanda “Che ballo è?” rimane in studio senza risposta. L’esibizione di Gascoigne è però esilarante ed è già virale sui social.

Akash Kumar esulta come Cristiano Ronaldo all’Isola dei Famosi

Se Gascoigne si diletta nella Papu Dance, Akash Kumar cita Cristiano Ronaldo. Dopo la sfida tra Valentina Persia ed Elisa Isoardi, tocca agli uomini sfidarsi, stavolta per vincere una maschera da sub. Akash Kumar sfida Gilles Rocca e riesce a conquistare la vittoria, momento che viene celebrato con la tipica esultanza di CR7. Un esordio tutto calcistico, dunque, in questa terza puntata dell’Isola dei Famosi.

