Gascoigne e Daniela Martani, flirt all’Isola dei Famosi 2021?/ Galeotta la crema…

L’Isola dei Famosi 2021 è appena cominciata, ma sono già partiti i rumors su presunti flirt. Durante la prima puntata del reality show, era emerso un interesse del visconte Ferdinando Gugliemotti ed Elisa Isoardi con la conduttrice che è apparsa poco interessata ad iniziare una conoscenza diversa da quella amichevole. Tuttavia, nelle ultime ore, oltre alla presunta simpatia tra Akash Kumar e Drusilla Gucci che, questa sera, potrebbe perdere la sfida al televoto proprio con il visconte, è saltato fuori un gossip che ha per protagonisti l’ex calciatore Paul Gascoigne e Daniela Martani. A lanciarlo, dall’Inghilterra, è The Mirror che avrebbe notato una simpatia particolare tra l’ex calciatore e la Martani. Come riporta anche il portale Gossip e Tv, nelle foto pubblicate dal Mirror, i due si scambierebbiero sorrisi e sguardi complici. Tuttavia, secondo gli esperti di gossip inglesi, ci sarebbero dei gesti che potrebbero far pensare all’inizio di un flirt tra i due.

GASCOIGNE E DANIELA MARTANA: PROVE DI AVVICINAMENTO ALL’ISOLA DEI FAMOSI

Paul Gascoigne e Daniela Martani sarebbero entrambi single. Sull’Isola dei Famosi 2021, così, oltre a conoscersi, si starebbero avvicinando lentamente. Secondo il Mirror, il primo indizio di una particolare simpatia tra i due arriverebbe da una crema solare. A quanto pare, l’ex calciatore, avrebbe aiutato la Martani a spalmare la crema sulla schiena per evitare insolazioni a causa del clima rovente dell’Honduras. “Gascoigne è stato visto strofinarle la crema solare sulla schiena in una scena molto provocante”, scrive il Mirror che avrebbe visto in tale gesto un chiaro interesse dell’ex calciatore per la Martani. Sarà vero? Ad indagare sul rapporto tra i due naufraghi, questa sera, potrebbe essere sicuramente Ilary Blasi, pronta a scoprire i primi segreti della sua Isola.

