Gascoigne provoca Ilary Blasi “In discoteca con Totti”/ Lei: “Avete 300 anni in due!”

Continua la convalescenza di Paul Gascoigne. Dopo l’infortunio di giovedì, l’ex calciatore non fa ancora ritorno all’Isola dei Famosi. Ma, per evitare che si senta la sua mancanza, Ilary Blasi lancia un filmato con le lezioni di italiano di Paul. Awed si è impegnato nei giorni scorsi affinché Gascoigne migliori nella lingua, invitandolo ad imparare qualcosa da dire poi in diretta a Ilary Blasi ed effettivamente lui qualcosa per la conduttrice lo ha imparato. “Ilary, vengo a Roma e con Totti andiamo in discoteca con tante donne!” è la frase che rivolge alla Blasi nel corso del suo confessionale. Parole che, ovviamente, la conduttrice non poteva che commentare con il sarcasmo per il quale è nota e amatissima dal pubblico di Canale 5.

Ilary Blasi, la replica a Gascoigne all’Isola dei Famosi 2021 è epica!

E se già il fatto che un ex giocatore della Lazio inviti in discoteca il simbolo della squadra della Roma fa notizia, la risposta di Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, rende epica questa scenetta. “A parte che le discoteche stanno chiuse, ma poi c’avete 300 anni in due, ma dove annate!” chiude la conduttrice, mentre il pubblico in studio applaude estasiato dal suo innato humor. A Gascoigne non resta che incassare il goal.

