Gascoigne si pulisce il c*lo con la foto di Fariba/ Gesto shock all’Isola, Salemi..

Paul Gascoigne ne ha combinata un’altra delle sue. Nel corso della decima puntata dell’Isola dei Famosi, l’ex calciatore si è reso protagonista di un gesto che ha indignato il web e non solo. Nel momento delle nomination, Paul ha preso la foto di Fariba Tehrani indicando lei come nominata. Già nel dare la sua motivazione, Gascoigne ha sollevato le prime polemiche. Queste le sue parole: “Scelgo lei perché ha detto che faccio pipì fuori dalla capanna. Secondo me ha l’alzheimer, non si ricorda sempre quello che dice”. Detto questo, prima di bruciare la foto come da usanza nel corso delle nomination, Paul ha mimato di leccarla per poi pulirsi il di dietro. Gesto che ha scatenato un mormorio in studio e l’intervento di Tommaso Zorzi e Ilary Blasi che ha poi invitato il naufrago a scusarsi.

Il gesto di Paul Gascoigne ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social. Si Twitter parecchi hanno criticato non solo il gesto ma anche l’aver citato una malattia come quella dell’Alzheimer in un contesto come questo. Motivazioni per le quali in tanti chiedono ora un provvedimento disciplinare per l’ex calciatore. Chi però si è detta davvero disgustata dal gesto e dalle parole di Paul è la figlia di Fariba Tehrani, Giulia Salemi. “Che shifo!” ha commentato la ragazza dopo aver assistito alla scena, pensiero insomma condiviso da tantissimi telespettatori dell’Isola dei Famosi.

