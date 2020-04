Gasparri fa causa a Fedez/ Il rapper “Lui diede della cicciona a una minorenne!”

Pubblicità

Arriva come un fulmine a ciel sereno, in piena quarantena, la nuova querelle tra il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri e il rapper Fedez. Con un tweet il politico italiano ha fatto sapere nella mattinata di oggi la sua intenzione di voler far causa al marito di Chiara Ferragni: “Sì, riprese iniziative legali contro Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui”. Il tweet ha tuttavia lasciato il diretto interessato interdetto, ma la sua replica non si è fatta attendere, seppur su un altro social. Attraverso una serie di Instagram Stories Fedez ha ammesso di non sapere il motivo della causa legale intrapresa da Gasparri. “Ahaha ma così a caso?”, ha scritto il rapper postando nella sua Storia il tweet del politico, “Patatino Gasparri, se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni mi farebbe anche ridere”. Poi, nelle successive Storie, il rapper ha spiegato di essere totalmente all’oscuro dei motivi per i quali sarebbe stato coinvolto in una causa legale: “Vi giuro che non so perché Gasparri mi vuole far causa. Ma soprattutto, chi è la persona così megalomane da annunciare una causa via tweet?”.

GASPARRI FA CAUSA A FEDEZ: LA DURA REPLICA DEL RAPPER

Nella sua replica a Gasparri, Fedez ha dapprima criticato il suo annuncio via social, poi ha voluto ricordare un episodio risalente a qualche tempo fa, quando l’ex vicepresidente del Senato offese pubblicamente una ragazzina per il suo aspetto fisico. In merito il cantante ha tuonato: “Riprenditi dai. Forse non vuoi che io ricordi alla nazione che quando eri vicepresidente del Senato hai dato della cicciona obesa a una bambina minorenne pubblicamente? Forse è questo? Ma forse è il caso di ricordarcelo, perché ai tempi non ti fu fatto niente”. Federico ha poi proseguito lanciando una ulteriore frecciatina al senatore: “Forse sarebbe il caso, oggi come oggi, visto che tematiche sensibili come queste sono più all’ordine del giorno, che qualcuno prenda dei provvedimenti rispetto a quello che hai fatto”. Infine ha concluso ricordando come in un momento così complicato in cui c’è un Paese al collasso, “questo trova il tempo di annunciare via Twitter di farmi causa. Ma svegliati Gasparri”. Al momento non è arrivata alcuna controreplica su Twitter di Gasparri.



