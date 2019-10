Gasparri ‘sbrocca’ contro Raggi-Fialdini/ “Nullità intervista nullità, vergogna Rai”

Diciamo che a Maurizio Gasparri non è “piaciuta” l’intervista della domenica pomeriggio a “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini alla sindaca di Roma Virginia Raggi: abbiamo usato un eufemismo visto quanto ha scritto sui social il consueto “compulsivo” senatore di Forza Italia. Twittatore seriale, furente per quanto visto nel prime time di Rai 1 con la prima cittadina M5s di Roma che ha lanciato attacchi a “destra e manca” (più a destra, ovvero Salvini, Meloni e Berlusconi) durante parte dell’intervista esclusiva con la padrona di casa Fialdini. «Servilismo Rai! Una nullità intervista un’altra nullità. Virginia Raggi devasta Roma ma su Rai Uno può mentire a piacimento. La Rai ne risponderà. Da ‘A Ruota Libera’ a ‘A Lingua Srotolata’, esempio di giornalismo su Rai Uno», scrive Gasparri sui social attaccando al termine della trasmissione tanto la giornalista quanto ovviamente il sindaco della Capitale. Per Gasparri, «Che vergogna questa cronista che fa domande ridicole ad una incapace che ha distrutto Roma. Pare che questa corista propagandista si chiami Fialdini. Servilismo! La Rai a beneficio di una incompetente Raggi. Insulti ad altri accompagnati da applausi, che schifo».

IRA GASPARRI CONTRO LA RAI: “VERGOGNA”

Nel corso dell’intervista a “Da noi a ruota libera”, la Raggi è tornata sugli attacchi del Centrodestra che ancora lo scorso sabato in Piazza San Giovanni a Roma ha chiesto le dimissioni del sindaco grillino sprofondato nei sondaggi e nei consensi della popolazione: «Salvini, dimettiti tu. Ma poi penso anche ‘dimettersi da cosa?’ Perché è una persona che, per quanto mi riguarda, non ha mai lavorato, in 26 anni lui ha cambiato poltrone, da una poltrona all’altra, ma non ha mai lavorato. È un gran chiacchierone, fa pochi fatti», conclude l’invettiva di Virginia Raggi scatenando le dure reazioni delle opposizioni. A quel punto tornano i tweet di Gasparri, più scatenati che mai contro la sindaca e contro i vertici Rai: «Domanda pubblica a Marcello Foa (presidente Rai, ndr) e Teresa De Santis (direttrice di Rai Uno, ndr], ma Francesca Fialdini che conduce ‘A Ruota Libera’, ovvero ‘A Lingua Srotolata’ è una giornalista? Gradita risposta».

