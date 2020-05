GASPARRI SCATENATO CONTRO REPORT/ Video: fa battuta sessista e porta via microfono

Pubblicità

Intemperanze per il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, interpellato da Report e visibilmente arrabbiato nel video pubblicato dal Corriere della Sera con l’inviata Claudia Di Pasquale che stava ponendo delle domande al senatore per un’inchiesta sulle fondazioni. Gasparri si rifiuta di rispondere alle domande e si allontana portando così il microfono della trasmissione di Rai Tre, per poi prendere anche la telecamera senza restituire l’attrezzatura. Di Pasquale ha continuato ad incalzare il senatore chiedendo a Gasparri se la fondazione ‘Italia Protagonista’ rientri o meno nella legge Spazzacorrotti, e Gasparri ha risposto con una battuta sessista nei confronti dell’inviata Rai: “Domanda incomprensibile. Come dire, lei mi entra nella prostituzione maggiorenne?” E’ arrivata immediatamente la replica del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che ha sottolineato a Gasparri la distinzione tra prostituzione e professione giornalistica.

GASPARRI E LA CAUSA CONTRO FEDEZ

La Fondazione Italia Protagonista è molto vicina al centrodestra e a Forza Italia, con Gasparri che lo scorso 4 maggio ha aperto i lavori dell’assemblea annuale della Fondazione presso il Salone delle Fontane all’Eur. Non è la prima volta comunque che il senatore azzurro dimostra intolleranza verso il lavoro di media e stampa, soprattutto Gasparri anche nelle settimane di quarantena non è stato esente dalle polemiche. Il rapper Fedez, marito dell’icona della moda internazionale ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni, aveva affermato pochi giorni fa di aver ricevuto un’altra querela da Gasparri, che già aveva denunciato in passato l’artista, ma senza neanche conoscerne i motivi: “Gasparri che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi. Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni farebbe anche ridere. Peccato che quando fu vicepresidente del Senato diede pubblicamente della cicciona e drogata ad una minorenne. Ma nulla cambia qua. Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno,” aveva spiegato Fedez sui social.



