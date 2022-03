Gasparri vs No Tap e ambientalisti/ “Siete peggio della guerra, col pannello fai tè!”

Maurizio Gasparri contro tutti, o quasi, nella puntata di ieri Non è l’Arena di Massimo Giletti. Non ha usato mezzi termini nei confronti di chi ha contrastato, e continua a farlo, alcune soluzioni energetiche che potrebbero rappresentare invece un’occasione per l’Italia, dal gas al nucleare. In particolare, si è infuriato contro chi si è oppone al Tap e per la proposta degli ambientalisti di creare un parco eolico nelle vicinanze dell’area marina protetta delle Egadi. “Sono buffonate. Serve nucleare, energia vera. Alla guerra si aggiunge il danno degli ambientalisti, che hanno causato questa situazione”, ha dichiarato il senatore di Forza Italia.

Non è l'Arena, anticipazioni puntata 6 marzo/ Ospiti: Massimo Cacciari, Micalizzi e…

“L’Italia ha rinunciato all’unica risorsa vera, quella del nucleare. Con i pannelli l’industria non la mandi avanti, ma le energie alternative sono state sostenute con un sacco di soldi, tutti diventavano imprenditori del fotovoltaico. Avere rinunciato al nucleare è stata una follia”. Non la pensa allo stesso modo Paolo Cento, tra i fondatori dei Verdi, che ha ricordato la decisione della Germania di uscire dal nucleare entro il 2025. “Sarebbe l’ennesimo errore del nostro Paese andare 20 anni dopo su una tecnologia che non viene utilizzata più”.

"Mani Pulite? Di Pietro usava tortura"/ Claudio Martelli: "Tangentopoli c'è ancora"

GASPARRI AGLI AMBIENTALISTI “FATE PIÙ DANNI DELLA GUERRA”

Questa posizione ha innescato la reazione del senatore di Forza Italia, che si è scagliato contro anche chi sostiene la politica ambientalista alla Greta Thunberg. “Siete peggio della guerra, fate più danni. Mettete la vostra politica e la vostra demagogia mentre l’Italia è in ginocchio”, ha tuonato Maurizio Gasparri. A tal proposito, l’imprenditore Paolo Agnelli ha rimarcato: “Ricordo che il sole alla sera tramonta, come lavoriamo di notte? Non ci sono ancora batterie per l’industria per accumulare, lo sapete?”.

Molestie liceo Castrolibero/ Sospetti anche ad Acri: “Si sapeva, arrivò l'ispettore”

Un assist per il senatore di Forza Italia, che ha scatenato la sua furia anche contro Marco Potì, sindaco e rappresentante del movimento No Tap: “Col pannello ci fai il tè. Un bel pannello, prendi il tè con l’acqua calda. Per fare il tè il pannello va bene. L’energia solare è una sola, serve per qualche termosifone”. Infine, se l’è presa anche con Jeff Bezos in merito al dibattito sulla tassazione di extra profitti. “Lo sa che ha guadagnato 83 miliardi quest’anno? Basta con Amazon, ma anche con Eni ed Enel, che si ingrassano nella crisi. Bezos deve restituire almeno la metà di quella somma”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA