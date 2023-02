Gasperini lancia un panino ad un tifoso dopo Milan-Atalanta/ Lite furiosa in auto

Gasperini e il lancio del panino: virale il video del curioso siparietto dopo Milan-Atalanta

L’Atalanta e Giampiero Gasperini non stanno vivendo di certo un momento sportivo particolarmente brillante: una sola vittoria nelle ultime 5 partite – tra campionato e Coppa Italia – con l’ultima sconfitta arrivata nello scontro diretto a San Siro con il Milan. La disfatta di lunedì dei bergamaschi contro i rossoneri rischia di allontanare gli uomini di Gasperini dal treno Champions e il nervosismo che ne consegue ha portato l’allenatore dei nerazzurri a rendersi protagonista di una lite furibonda con alcuni tifosi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO/ Quote, Dusan Vlahovic sfida Antonio Sanabria

Nelle ultime ore è diventato letteralmente virale sui social un breve video che vede Giampiero Gasperini nel bel mezzo del traffico litigare in maniera grossolana con alcuni tifosi, presumibilmente rossoneri. “Non hai mai vinto un ca**o!“, esclama un tifoso dalla propria vettura ma ciò che ha generato ilarità e indignazione sul web è la tempestiva reazione del mister dell’Atalanta. Quest’ultimo ha prima calato il finestrino e poi lanciato un panino verso i tifosi inalberati generando ulteriori epiteti incomprensibili da parte di quest’ultimi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ROMA/ Quote, il duello Benassi vs Cristante

Giampiero Gasperini, il giudizio sulla lite con i tifosi rossoneri

Come anticipato, il video del lancio del panino da parte di Giampiero Gasperini verso alcuni tifosi è ampiamente diffuso sui vari canali social con reazioni che dividono la rete. Il siparietto ha principalmente generato l’ilarità degli appassionati; la scena effettivamente risulta a prima vista particolarmente goliardica. Nel merito della questione, resta comunque da condannare la condotta dei tifosi che in maniera poco educata si sono rivolti a Gasperini con epiteti non proprio gratificanti.

I tifosi è giusto che abbiano un proprio pensiero e che, laddove vi fosse l’opportunità, cerchino il confronto con i propri idoli avanzando anche critiche costruttive. Nel video in questione però, Giampiero Gasperini sembra ricevere tutto fuorché pareri o spunti di discussione. Complice il nervosismo, l’allenatore non è riuscito ad ignorare le invettive dei tifosi e ha risposto lanciando letteralmente il panino nell’auto degli haters, come testimoniato dall’ultimo frame del video virale. Rispondere alla violenza verbale con un gesto simile è comunque poco edificante, soprattutto per un uomo di sport della caratura di Giampiero Gasperini; come attenuante però, non si può non considerare l’evidente nervosismo dopo la sconfitta con il Milan, ennesima battuta d’arresto per la sua Atalanta.

Risultati Serie A, classifica/ Luis Alberto esalta la Lazio! Diretta gol live score

© RIPRODUZIONE RISERVATA