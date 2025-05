Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e i giornalisti è sempre più complicato, al punto tale che l’allenatore dell’Atalanta è arrivato al terzo mese di fila in cui arriva allo scontro. Risale a marzo la lite con Nebuloni di Sky Sport, ad aprile vi abbiamo riportato lo scontro con i cronisti sportivi di Corriere Bergamo, stavolta nel mirino è finito un giornalista bergamasco non meglio indicato. Di sicuro, le tensioni non sono legate alla prestazione della sua squadra, visto che ha battuto il Monza con un poker di reti.

In effetti, le tensioni tra Gasperini e la stampa sono una storia a parte. Nello specifico, nel post partita di oggi ha perso di nuovo le staffe in sala stampa. Lo scontro è andato in scena al termine della conferenza stampa, quando stava andando via. Gasperini e il giornalista si sono incrociati ed è iniziato un battibecco che è degenerato in una lite, con l’allenatore nerazzurro che è arrivato al faccia a faccia con il cronista e a puntargli un dito contro, mentre volavano parole grosse.

LITE GASPERINI GIORNALISTA (DI NUOVO)TRA INSULTI E GESTI D’IRA

“Ecco qua il fenomeno“, avrebbe detto il giornalista bergamasco a Gasperini, stando a quanto ricostruito da Repubblica. Non si è fatta attendere la replica del tecnico dell’Atalanta, che gli ha dato dell’asino, ma mentre andava via, il cronista gli ha risposto a tono, dandogli del “co**ione“. A questo punto l’allenatore si è voltato e gli ha lanciato contro un taccuino, poi in preda all’ira ha lanciato a terra una bottiglia d’acqua.

La scena è durata poco, 30 secondi circa. Secondo il quotidiano, la lite sarebbe dovuta a vecchie ruggini per opinioni diverse in merito alla squadra bergamasca. Il portale Monza-News ha precisato che la lite si è consumata nella zona mista dello stadio, alla presenza di diverse persone. Una discussione surreale, caratterizzata da gesti plateali, in particolare da insulti reciproci e dalla reazione adirata dell’allenatore dell’Atalanta nei confronti del giornalista.

