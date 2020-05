Gasperini/ “Non scorderò mai le sirene di Bergamo: restituiamo il sorriso alla città”

Pubblicità

E’ un Giampiero Gasperini a tutto tondo quello che si confessa oggi sulle prima pagine del Guardian. Il tecnico dell’Atalanta infatti sulle pagine del quotidiano inglese racconta del suo miracolo Atalanta, dello spirito e della forza che caratterizza il suo club, che in pochi anni lo ha visto protagonista eccezionale pure sui campi più prestigiosi dell’Europa. Ma prima di tanta gloria, tattica e riscoperta dei giocatori e della sua filosofia di gioco, per Gasperini l’intervista non può iniziare senza parlare della sua Bergamo, che gli vuole un gran bene, ma che pure è stata epicentro della grave emergenza sanitaria da coronavirus. E che pure, al ritorno dalla trasferta di Valencia, dove la Dea ha ottenuto una storica qualificazione ai quarti di Champions League, ha accolto i suoi beniamini con solo le sirene accese delle ambulanze. Un’immagine terribile dunque, che Gasperini ha ammesso di non poter mai dimenticare: “Ci sembrava di essere in un Paese lacerato dalla guerra. È successo tutto così in fretta: pochi giorni prima non si pensava che sarebbe accaduto. Quando siamo tornati a casa, ci siamo resi conto di quanto fosse cambiata la città in soli due giorni. Siamo passati dall’euforia alla paura nell’arco di 48 ore. La pandemia ha colpito profondamente la nostra città e ha causato tanti morti. Non dimenticherò mai, per il resto della mia vita, le sirene delle ambulanze nel centro di Bergamo”.

GASPERINI E IL MIRACOLO ATALANTA

Una ferita terribile per la città dunque la pandemia da coronavirus, che pure non ci siamo ancora messi alle spalle: uno squarcio nell’animo dei bergamaschi, che pure Gianpiero Gasperini e i suoi ragazzi si augurano presto di poter colmare, sia pure in piccola parte, con i successi sul campo. E in tal senso il tecnico nerazzurro, sa già che cosa dirà ai suoi prima di tornare in campo a regalare un sorriso nuovo alla città: “Metterò al centro le emozioni. Questi giocatori hanno un grande legame con Bergamo: con la città e con i tifosi. Parlerò col cuore, il mio sentimento è questo: Bergamo ha sofferto molto e questo è il momento in cui noi dobbiamo farla sorridere di nuovo”. E di certo sa ben che i suoi giocatori non lo deluderanno: in questo anni Gasperini ha infatti saputo creare un gruppo formidabile, ricco di giovani di talento, che fa della propria unità e carattere il loro più, dote che li rende avversari temibili per chiunque. Anzi tanto temibili da essere paragonati a una visita dal dentista da parte Guardiola, in una memorabile conferenza stampa alla vigilia di Atalanta Manchester City. “E’ il mio obiettivo: dare fastidio a qualsiasi avversario. Chi gioca contro di noi deve correre molto ed essere infastidito. Penso che la metafora del dentista sia perfetta”.

GASPERINI: “MI FA PAURA CHI NON VUOLE LAVORARE”

E la filosofia di gioco di Gasperini è proprio questa: dalla difesa a tre, al pressing a tutto campo, fino alla grande fiducia che il tecnico ha sempre dato ai giocatori più giovani della Dea: senza trascurare il lavoro ovviamente. Anzi in tal senso il giudizio di Giampiero Gasperini è chiaro: “ Durante l’allenamento i miei giocatori devono lottare e chi non è abituato a lavorare sodo mi spaventa. Ma è dalla lotta che nascono le vittorie. Se non si corre in allenamento, non si corre durante la partita. E i calciatori non sono gli atleti che si allenano più duramente”. Dopo queste parole è impossibile non ricordare allora la battuta del Papu Gomez, capitano dell’Atalanta, che solo qualche giorni fa disse che era durante le partite che poteva riposarsi, proprio perché gli allenamenti sotto il Gasp sono durissimi. E proprio per il Papu Gomez, pure nella lunga intervista del Guardian il tecnico di Grugliasco ha una parola: “Il Papu è un giocatore straordinario, che non ha raggiunto il suo potenziale perché non si è mai allenato bene. Quando ha iniziato a farlo, ha alzato il suo livello, fino a diventare uno dei migliori d’Europa”. Infine un ultimo appunto sulla sua Atalanta, che da club dalle possibilità economiche non così eccezionali, pure sta facendo paura alle grandi d’Europa: “Non abbiamo avuto i mezzi per grandi investimenti, perciò abbiamo dovuto trovare in Europa giovani giocatori con la stessa filosofia: capaci di adattarsi al nostro stile di gioco, con una mentalità vincente e offensiva e disposti a lavorare sodo. Chi ci crede è uno di noi. Chi ha paura se ne va”.



