Gasperini rapporto con l’Atalanta giunto al termine? Qualcosa non torna…

In questi giorni sono stati assegnati agli allenatori di Serie A diversi premi, a Simone Inzaghi è andata la panchina d’oro mentre l’allenatore dell’Atalanta ha ricevuto il Premio Bearzot, alle domande dopo la premiazioni Gasperini racconta l’Atalanta nell’ambiente e l’eccezionalità di un rapporto lungo e duraturo nel mondo del calcio come quello tra lui e il club, che però a fine anno potrebbe concludersi in maniera definitiva. “E’ stato un viaggio straordinario e un pezzo di vita meraviglioso. Nelle storie c’è sempre un inizio e una fine. In mezzo però c’è stato un percorso incredibile, un viaggio coronato con la vittoria dell’Europa League”.

Gasperini si è poi espresso sull’obiettivo che quest’anno sembrava essere più che mai vicino al club bergamasco ovvero lo scudetto, ammettendo che la situazione di classifica ora è leggermente complicata soprattutto dopo la partita con l’Inter che ha messo in luce ancora una grossa differenza tra le sua squadra e quella che da tutti è considerata la squadra migliore del campionato oltre che la favorita per la vittoria dello scudetto. Il tecnico non chiude però totalmente le porte in quanto i punti di distacco non sono troppi e soprattutto non vuole che i tifosi smettano di sognare.

Gasperini nuovo allenatore della Roma? “A chi non piacerebbe?”

Gasperini racconta dell’Atalanta ma non si sbilancia sul suo prossimo futuro, le voci di un suo passaggio alla Roma sono sempre più insistenti e il tecnico non le smentisce ma rassicura i tifosi bergamaschi e giallorossi che non c’è ancora niente di deciso per la sua prossima avventura, l’intenzione del tecnico è sicuramente quella di approdare in una piazza importante come quella romanista ma ora il suo focus è solo per l’Atalanta. “La Roma? A chi non piacerebbe? Parliamo di una piazza straordinaria con un pubblico straordinario.Lo ritengo un orgoglio essere accostato ai giallorossi, ma preferisco navigare a vista ora e concentrarmi sull’Atalanta”.

I giallorossi continuano ad essere i principali indiziati per futuro di Gasperini ma non è l’unica squadra che in estate proverà a contattare il tecnico per iniziare un nuovo progetto con lui alla guida della squadra, l’altro club che più di tutti potrebbe tentare l’allenatore è il Milan che sicuramente cambierà Sergio Conceiçao e potrebbe provare ad affidarsi a Gasperini per costruire una squadra basata sul bel gioco. Anche la Juventus la prossima estate sarà alla ricerca di un nuovo tecnico e potrebbe fare un tentativo con l’allenatore dell’Atalanta anche se rischierebbe un nuovo flop come quello di Thiago Motta.