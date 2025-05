FINALMENTE IL NOME DEL NUOVO ALLENATORE ROMA: GASPERINI ALLA CORTE DI RANIERI!

Il tormentone degli ultimi mesi ha trovato finalmente una soluzione: è Giampiero Gasperini il nuovo allenatore della Roma. Alla fine, nonostante i depistaggi di Claudio Ranieri e del ds Ghisolfi, si è arrivati a scoprire chi siederà sulla panchina giallorossa. Il dialogo tra la Roma e Gasperini, tramite Ranieri, è iniziato ben 5 mesi fa.

Calciomercato Roma News/ Disinnescata la bomba: arriva una secca smentita!

E’ stato un confronto serrato che ha riguardato un pò tutto: dal centro sportivo di Trigoria, allo staff medico e tecnico, al ritiro estivo e all’impostazione del calciomercato, tra cessioni dolorose e nuovi acquisti. Ma soprattutto il nuovo allenatore della Roma ha voluto ascoltare i Friedkin per capire le reali ambizioni della società che ormai manca l’appuntamento con la qualificazione in Champions da ormai 7 anni.

Calciomercato Roma News/ Un big in uscita cambia idea: il messaggio sui social

NUOVO ALLENATORE ROMA: LE CONDIZIONI DI GASPERINI

A Gasperini è stato spiegato bene che la Roma nelle prossime due sessioni di calciomercato non potrà operare “liberamente”, ha dei paletti molto rigidi e dovrà operare prima in uscita e poi in entrata. Ma su questo aspetto i presidenti americani sono stati altrettanto chiari sugli scenari futuri: finite le restrizioni la Roma investirà somme importanti sul calciomercato soprattutto in vista del centenario della società che vorrebbero festeggiare con lo Scudetto.

In soldoni, il nuovo allenatore della Roma avrebbe un anno di transizione in cui valutare bene la rosa a disposizione, plasmare la squadra secondo i propri dettami tattici e preparare le basi per il grande salto.

Calciomercato Roma News/ Anche i giallorossi in fila per il talento della Serie A

A garanzia del progetto c’è Ranieri che oltretutto è un grande amico di Gasperini. Proprio l’attuale tecnico della Roma è stato il principale sponsor di Gasp e i due ora sono entusiasti di poter lavorare insieme. Per il tecnico atalantino si tratta dell’ultima chiamata per approdare in un grande club dopo i successi a Bergamo ma soprattutto memore del fallimento all’Inter. Gasperini considera chiusa l’esperienza a Bergamo e lo ha fatto capire chiaramente già domenica sera dopo la sfida col Parma.

E’ convinto di aver ottenuto il massimo e non ha più l’entusiasmo per iniziare una nuova rifondazione. Lo ha ribadito anche stamattina a Zingonia nell’incontro con i Percassi: ha ringraziato per l’offerta di rinnovo del contratto, ma ha detto chiaramente che vuole andarsene.

NUOVO ALLENATORE ROMA: GASPERINI, 3 ANNI DI CONTRATTO A 5 MILIONI!

Oggi c’è stato un altro contatto con Ranieri dopo l’ora di pranzo. Sono stati smussati gli ultimi dettagli ma possiamo dire con sicurezza che la quadra trovata è totale sul nuovo allenatore della Roma. L’accordo economico triennale è molto importante: Gasperini percepirà 5 milioni netti più bonus cospicui al raggiungimento della Champions, dello Scudetto e dell’Europa League. Ora diventa quasi stucchevole chiedersi se Gasperini sia stato il primo obiettivo o il piano B.

Sicuramente si tratta di una scelta forte, ambiziosa ma anche molto rischiosa che la società e Ranieri dovranno essere molto bravi a far digerire il nuovo allenatore alla squadra (per i metodi duri e particolari del mister) e soprattutto alla piazza giallorossa che ha già fatto capire di non apprezzare l’uomo Gasperini e lo ha dichiarato a chiare lettere con striscioni.

Le perplessità su Gasperini nuovo allenatore della Roma sono tante, forse troppe, ma ricordiamo che quando Franco Sensi ingaggiò nel 2005 Luciano Spalletti dall’Udinese ci fu una raccolta di firme dei tifosi contro il tecnico di Certaldo. Poi le cose fortunatamente andarono parecchio bene. Speriamo tutti che la storia possa ripetersi.