Gasperini rinnovo con l’Atalanta cambia anche i piani del Milan

Solo qualche mese fa era stato annunciato dall’allenatore dell’Atalanta che questa con molta probabilità sarebbe stata la sua ultima stagione a Bergamo nonostante il contratto in scadenza nel 2026, ora invece inizia a girare una notizia che vedrebbe un accordo tra il tecnico e la società per rimanere ancora alla guida.

Gasperini rinnovo vicino con l’Atalanta probabilmente anche perché non sembra esserci la volontà di altre società, Roma e Milan su tutte, di affidare i loro progetti tecnici ad un tecnico ormai in età avanzata, con un carattere molto forte e che vuole avere voce in capitolo nelle decisioni della società.

Questa notizia porterà sicuramente cambiamenti nel valzer degli allenatori che aspetta la Serie A nella prossima estate, se infatti con l’addio di Gasperini si parlava di Thiago Motta come nuovo allenatore della Dea, ora l’ex Juventus non ha più la certezza di avere una squadra anche nella prossima stagione.

Su di lui potrebbe quindi lanciarsi il Milan che la scorsa estate aveva trattato per averlo prima che l’italo-brasiliano scegliesse la Juventus e i rossoneri dovessero virare su Lopetegui e poi Fonseca, sicuramente però prima di poter prendere una decisione così importante la società dovrà decidere chi sarà il prossimo direttore sportivo.

Gasperini rinnovo, Conte può lasciare e Farioli sbarcare in Italia

Se per Gasperini rinnovo vicino con l’Atalanta, per Antonio Conte potrebbe essere addio dopo solo una stagione alla guida del Napoli che probabilmente si concluderà con la vittoria dello scudetto all’ultima giornata, il tecnico salentino infatti sembrerebbe intenzionato a lasciare la piazza con qualsiasi risultato per poter tornare alla guida del club a cui è più legato, la Juventus.

I bianconeri vorrebbero il suo ritorno per avere la certezza di tornare a lottare almeno per lo scudetto e per riportare un po’ di juventinità, se Conte dovesse lasciare a Napoli potrebbe finire Massimiliano Allegri, in una situazione analoga alla sua prima avventura in bianconero.

L’ultimo club che sarà certamente alla ricerca di un tecnico è la Roma che vedrà l’addio di Claudio Ranieri, che andrà ad occupare un ruolo in società, i nomi accostati ai giallorossi sono molti ma nelle ultime ore sembrerebbero aumentate le quotazioni di Francesco Farioli, ormai ex tecnico dell’Ajax.

L’allenatore italiano infatti dopo una sola stagione nella quale ha perso il campionato di 1 punto per una sconfitta alla penultima giornata, ha deciso di lasciare la squadra di Amsterdam e cercare fortuna in un’altra piazza, la possibilità di allenare in Serie A potrebbe quindi spingerlo ad accettare le avance della Roma.