Gasperini scambiato da una televisione argentina per il truffatore delle pensioni

La vicenda di Gasperini nella televisione argentina

Nella giornata di ieri la Roma ha ottenuto l’ennesima vittoria della sua stagione nella sfida di Europa League contro il Midtjylland, fuori dall’Italia però a fare notizia è stato più il suo allenatore Gian Piero Gasperini vittima di un clamoroso scambio di persona in una trasmissione della televisione argentina. Una foto del tecnico giallorosso è stata infatti utilizzata come immagine dell’uomo che a Mantova ha cercato di ricevere la pensione della madre morta grazie ad un travestimento, fortunatamente però si trattava di un breve servizio sui canali social di Telefe Noticia che è stato rapidamente cancellato.

Il motivo di questo inaspettato scambio di persona arriva da internet e dai numerosi meme che avvicinavano il volto di Gasperini all’uomo protagonista di questo tentativo di truffa per un’apparente somiglianza tra i due, o altri che sostituivano direttamente la foto del colpevole con quella del tecnico della Roma. La notizia ha scatenato le reazioni divertite dei social italiani, soprattutto dei tifosi romanisti che già in questi mesi stanno sollevando in trionfo il tecnico per i risultati che sta riuscendo ad ottenere in Serie A e in Europa League e che lo fanno essere in testa in entrambi i casi.

I precedenti simili alla vicenda di Gasperini

Questo episodio accaduto a Gasperini ricorda quello che qualche anno fa era accaduto nella community del Twitter Calcio quando per scherzare e come presa in giro tra due utenti conosciuti e tra cui non scorreva buon sangue, la foto di uno dei due è stata lanciata come quella dell’attentatore di Donald Trump. Lo scherzo avvenuto nella notte ha superato i confini della community calcistica del social di Elon Musk, così come quelli dell’Italia stessa, arrivando perfino in America e venendo rilanciata dagli stessi telegiornali e organi di comunicazione statunitensi.

In quel caso però la situazione era stata anche più grave visto che la vittima dello scherzo era inconsapevole di tutto ciò ed era già stata messa come principale ricercato da parte dei servizi segreti americani, fermati dopo essersi reso conto di essere stati vittima di uno scherzo sfuggito di mano. Ancora una volta quindi internet si unisce all’informazione e soprattutto il mondo del calcio, soprattutto quello che vive su Twitter, vede una delle sue creazioni passare dall’essere un semplice meme per gli stessi membri a venire preso come qualcosa di reale.