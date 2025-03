GASPERINI SHOW DOPO JUVENTUS ATALANTA

Prima la pace con Lookman dopo il duro scontro, poi la lite con Nebuloni: succede di tutto nel post partita di Juventus Atalanta per Gasperini, protagonista di un vero e proprio show. Quello in campo lo hanno offerto i suoi giocatori, che hanno battuto i bianconeri segnando quattro reti che valgono tre punti importanti nella corsa scudetto, poi ci pensa l’allenatore nerazzurro a prendersi la scena. Quando ha fatto uscire l’attaccante nigeriano, ha provato a sancire la pace con lui, chiedendogli se potesse salutarlo: “Mi fai un bel sorriso?“, poi l’ha abbracciato forte.

La vicenda risale al rigore sbagliato in Champions League nel match contro il Bruges: Gasperini contestò il fatto che l’avesse calciato Lookman, definendolo “uno dei peggiori rigoristi” mai visti. Parole che non piacquero affatto al calciatore, che via social si disse ferito e mancato di rispetto.

La questione sembra chiusa ora, almeno per Gasperini, che in conferenza stampa ha elogiato il suo giocatore, sottolineandone la crescita, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche a livello di personalità, tanto da preannunciare che potrebbe arrivare a indossare la fascia da capitano.

DALLA PACE CON LOOKMAN ALLA LITE CON NEBULONI

In questa stessa conferenza, Gasperini è stato poi protagonista di una lite con Massimiliano Nebuloni. Il giornalista di Sky gli ha chiesto quanta spinta e autostima infonde la vittoria sulla Juventus alla sua squadra, una domanda innocua, non per l’allenatore dell’Atalanta, che infatti ha risposto in modo pungente. “Io sono già stato chiaro con te“. Il giornalista gli ha chiesto se non volesse rispondere, ricevendo un’altra battuta stizzita: “Scrivi quello che vuoi” (Clicca qui per il video da Sky Sport).

A prendere le difese del giornalista è stato il collega Fabio Tavelli, alla conduzione del programma di Sky Sport, spiegando il ruolo dell’inviato, cioè quello di fare domande. Quindi, ha espresso tutto il suo dispiacere per la risposta “stizzita” di Gasperini. Pur dicendosi consapevole dell’adrenalina che cresce in campo, ha segnalato che dovesse essere scemata a quel punto, visto che la partita era ormai finita da tempo.

“Auguriamoci che a mente fredda Gasperini si rivedrà (e si scuserà)“, ha scritto Tavelli, assicurando che Nebuloni continuerà ad occuparsi dell’Atalanta come fatto finora, “finché lo deciderà la nostra direzione e non certo a chi deve rispondere alle domande“.