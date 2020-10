Gaston Zama de Le Iene vs Mirko Scarcella/ “Noi amici? Questa è l’ennesima cavolata!”

È destinato a far discutere lo speciale de Le Iene dedicato a Mirko Scarcella, il cosiddetto “guru di Instagram”. E questo anche perché lui stesso ha deciso di raccontare la sua verità, ma attraverso Non è l’Arena di Massimo Giletti. E allora Gaston Zama, che ha acceso i riflettori sulla vicenda, ha voluto replicare via social. “Da quando è andato in onda il primo servizio, il guru, in alcune sue repliche, sostiene che io e lui fossimo grandi amici, e a volte lo scrive anche con la A maiuscola…”. L’inviato de Le Iene smentisce in maniera categoria: “Questa è solo l’ennesima cavolata… perché prima di quel servizio a Miami, io il guru l’ho visto esattamente 4 volte in vita mia (nella sua non lo so)”. E questi incontri sarebbero avvenuti in un arco di tempo che va dal settembre 2018 al maggio 2019. Ha quindi ricostruito i loro incontri, spiegando che il primo è avvenuto il 12 settembre 2018 dopo che gli aveva chiesto un incontro perché voleva realizzare un servizio sul mondo di Instagram e lui veniva definito “il golden boy del web italiano” e “il guru di Instagram”. Ne parlarono a Milano: “Un incontro che rimpiango di non aver registrato, perché i racconti furono davvero leggendari”.

GASTON ZAMA VS MIRKO SCARCELLA: “QUELLA SENSAZIONE…”

Tutto cominciò, dunque, per Gaston Zama come un servizio per raccontare i social. Alla fine, ne è uscita un’inchiesta su Mirko Scarcella. I due comunque, come ricostruito dall’inviato de Le Iene, si incontrarono a Roma un mese dopo per organizzare il servizio. Cominciò a lavorarci, ma poi dovette dare la precedenza ad altri servizi, quindi fu costretto a farlo slittare, “nonostante i suoi solleciti”. Gaston Zama e Mirko Scarcella si rividero nel marzo 2019, quando l’inviato fece scalo a Miami col volo che da Caracas doveva riportarlo in Italia. Fissarono un nuovo incontro a Milano, che secondo la ricostruzione fatta da Zama su Instagram, si tenne il 29 marzo 2019. “Uscimmo a cena, e questa volta al banchetto si unirono anche le nostre congiunte”. I due si accordarono per altri incontri, magari a Miami visto che Gaston Zama stava per cominciare ad approfondire il caso Chico Forti. Un pomeriggio del 24 maggio 2019 però cambiò tutto. “Girai quella porzione di servizio sul mondo Instagram con il guru… ma una volta finito e tornato in hotel capì che quella era stata l’ultima volta in cui avevo visto Scarcella come guru”.

Il resto della “storia” è quanto visto con i vari servizi de Le Iene su Mirko Scarcella. “E probabilmente non avremmo visto nulla di tutto ciò se non avessi dato ascolto alla sensazione di quella sera, e francamente non credo di aver commesso un grande errore dando ascolto a quella sensazione”, ha scritto Gaston Zama su Instagram. Ora non resta che attendere la replica di Mirko Scarcella.





