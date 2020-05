Gaston Zama querela Il Greg complottista Covid-19/ Video Iene “Insulti dopo servizio”

Pubblicità

Il servizio realizzato da Gaston Zama per “Le Iene” sui complottisti del Covid-19 ha creato non pochi problemi all’inviato. Sin da quando ha annunciato, via Instagram, che sarebbe andato in onda, ha cominciato a ricevere insulti e minacce sempre più pesanti. Una vera e propria “shit storm” a cui Gaston Zama spera di porre fine con la querela sporta ad uno dei complottisti di cui ha raccontato le teorie nel suo ultimo servizio per il programma di Italia 1. Il riferimento è alla teoria cospirazionista secondo cui il Covid-19 sarebbe correlato al 5G. L’inviato, dunque, ha deciso di querelare “Il Greg”, uno degli intervistati del suo servizio, e lo ha annunciato su Instagram. «Ragazzi ho appena dato mandato di querelare questa persona qui», ha esordito Gaston Zama. L’inviato ha spiegato che quella “shit storm” «si è poi amplificata dopo la messa in onda del servizio». Pur consapevole che non fosse nulla di drammatico, ha deciso di intervenire perché «con il passare delle ore gli insulti sono diventati sempre più infamanti».

GASTON ZAMA QUERELA “IL GREG”, COMPLOTTISTA COVID-19

«Querelo questa persona che tra le altre cose in un suo filmato caricato su youtube mi definisce “un criminale”», ha scritto Gaston Zama de “Le Iene” su Instagram. L’inviato ha anche espresso la speranza che si tratti dell’ultima querela della sua vita, ma ha anche colto l’occasione per ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto in queste ore, pur sapendo che i problemi seri sono altri. «Però non nego che questi vostri messaggi d’affetto nei miei confronti mi facciano davvero piacere». Nelle ultime ore era finito nel mirino di Rosario Marcianò, precursore in Italia delle scie chimiche, secondo cui «il coronavirus non esiste» e la situazione in cui ci troviamo attualmente «è stata preparata da lungo tempo». Dopo la messa in onda del servizio ha mandato un sms a Gaston Zama scrivendogli: «Sei un essere veramente schifoso. Fai pena. Sei un verme che ama strisciare e leccare il cu*o al padrone. Vergognati. Augurati di non dovermi più incontrare. Tutto in medicine». Il testo del messaggio è stato reso noto dallo stesso Gaston Zama.





