Gatto, gli indizi: chi è?/ “Non mi sono voluto abbastanza bene, ora graffio”

Chi è il Gatto de Il Cantante mascherato 2021?

Milly Carlucci è tornata in onda con la seconda edizione del popolare show del venerdì sera coinvolgendo ancora una volta il pubblico di Rai1 e dei social. Una delle maschere più apprezzate durante la prima puntata è stata sicuramente quella del Gatto che ha letteralmente rapito il pubblico da casa e dei social per via della sua presentazione e dei vari indizi. Chi si nasconde sotto la maschera del felino? Durante la prima serata il Gatto ha detto di sentire una fortissima energia quando si trova sul palco e di essere sicuro di regalare al pubblico una grandissima esibizione.

Non solo ha aggiunto “con i gatti non si scherza, non potete tradire la fiducia di un gatto. mi presento a voi così perché la vita mi ha portato a diventare gatto”. Sul palco si è esibito sulle note di “Smooth Criminal”, super hit di Michael Jackson, ma sua la voce è stata camuffata alla grande. Diversi i nomi dati dalla giuria: per Patty Pravo è Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, per Flavio Insinna è Giampiero Ingrassia, mentre per Francesco Facchinetti è Clementino. Caterina Balivo, invece, ha fatto il nome di Francesco Monte, mentre Costantino della Gherardesca ha ipotizzato potesse esserci Guglielmo Scilla.

Gatto, tutti gli indizi della maschera de Il Cantante mascherato 2021

Gatto, gli indizi della maschera de Il Cantante Mascherato 2021 dividono il pubblico. Chi si nasconde sotto la maschera? Questi gli indizi rivelati dal personaggio durante la prima puntata dello show del venerdì sera di Raiuno. Il Gatto si è definito una persona solitaria, indipendente e libera, anche se alle volte si perde. La libertà è sicuramente importante, ma non significa disinteresse verso il prossimo. Non solo, ha detto di essere furbo, affascinante, romantico, atletico ed avventuroso. E ancora ha sottolineato che ama guardare il mondo dall’alto, semmai dai tetti e il suo motto è “amami come sono o non amarmi affatto”. In passato il Gatto, come tutti, è stato ferito e deluso e ha sottolineato “mi devo ancora perdonare di essermi fatto influenzare dalle persone facendomi fare cose che non volevo”. Infine: “sono una persona che in passato si è sempre spesa per gli altri ma non mi sono voluto abbastanza bene: quindi se ora graffio mi dispiace, ma capitemi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA