Gatto Il Cantante Mascherato, chi è?/ Gli indizi: Milly Carlucci teme per la sua salute ma…

Chi è il Gatto de Il Cantante mascherato 2021?

Carino, vestito in jeans e quindi meno a rischio? Tutt’altro. Le condizioni in cui si esibisce il Gatto de Il Cantante Mascherato preoccupano Milly Carlucci che proprio in tv ha svelato il dietro le quinte delle prove pre puntata rivelando che proprio lui, insieme alla Giraffa, è quello che soffre di più visto che proprio l’enorme faccia da gatto che porta in testa lo mette davvero in crisi. Proprio la conduttrice ha svelato: “Ebbene, è una delle maschere che soffre di più. Durante le prove mi sono preoccupata perché ad un certo punto era tanto il calore che si era formato sotto quel testone che gli occhioni del Gatto si sono appannati a causa del vapore acqueo che si era formato dentro. Ma purtroppo non ci sono alternative, se non tanto allenamento”. Ai fan queste cose interessano poco visto che sono molto concentrati sugli indizi e ancora una volta le parole del Gatto sembrano portare verso Gabriel Garko, ma se così non fosse?

Gatto, tutti gli indizi della maschera de Il Cantante mascherato 2021

Tornato sul palco del Cantante Mascherato venerdì scorso, Gatto ha svelato di aver avuto paura ma che adesso tutto è svanito e che la maschera ha il potere di farti essere quello che non sei e proprio questo ha permesso al suo desiderio di amore di uscire senza controllo dal suo cuore anche se è un lato che non mostra volentieri. Ma chi si nasconde dietro la maschera? I giudici non hanno dubbi, almeno in parte, è il più gettonato è come sempre Gabriel Garko proprio per via del suo coming out. Sulle note di “It’s my life” di Bon Jovi, Gatto ha conquistato tutti e se Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo hanno asserito che il protagonista è proprio Gabriel Garko, Caterina Balivo si è soffermata sull’inglese non perfetto puntando su Clementino. Hanno chiuso il giro di ipotesi Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, il primo ha puntato sul trapper Sfera Ebbasta, il secondo su Giampiero Ingrassia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA