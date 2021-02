Gatto Il Cantante mascherato, gli indizi: chi è?/ Ipotesi: Edoardo Bennato oppure Michele Bravi

Gatto, gli indizi: chi è il personaggio che si nasconde sotto la maschera de Il Cantante mascherato 2021? La seconda edizione dello show condotto con grande successo da Milly Carlucci entra nel vivo della gara con una nuova imperdibile puntata e sfida. In gara c’è ancora la maschera del Gatto, una delle più amate di questa edizione che ha conquistato non solo i giurati Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca, ma anche il pubblico dei social e da casa. Chi si nasconde sotto la maschera? Durante la prima puntata il gatto dopo una potente esibizione sulle note di “It’s my Life” di Jon Bon Jovi ha detto: “con i gatti non si scherza, non potete tradire la fiducia di un gatto. mi presento a voi così perché la vita mi ha portato a diventare gatto”. Diversi i nomi e le ipotesi sulla sua identità: da Biagio Antonacci a Marco Carta fino a Michele Bravi. Per la giuria, invece, si potrebbe tratta di Francesco Sarcina per Patty Pravo, Giampiero Ingrassia per Insinna, Clementino per Facchinetti, Guglielmo Scilla per Costantino e Francesco Monte per la Balivo. Per una buona fetta del pubblico il personaggio nascosto sotto la maschera del gatto potrebbe essere Edoardo Bennato oppure Michele Bravi considerando anche alcuni indizi disseminati durante le puntate.

Gatto de Il Cantante Mascherato 2021: tutti gli indizi

Chi è il Gatto de Il Cantante Mascherato 2021? Ecco tutti gli indizi che la maschera della seconda edizione dello show di Milly Carlucci ha condiviso con i giurati e il pubblico durante le prime due puntate. Si definisce “libero, guascone, furbo e affascinante”, ma anche “solitario, libero e indipendente”. Non solo ha detto che “con la maschera può fare coming Out dei suoi sentimenti” e caratterialmente è romantico, atletico e avventuroso. Uno degli indizi più importanti è il suo motto “amami come sono o non amarmi affatto” e tra le altre cose gli piace guardare il mondo dall’alto e durante il video di presentazione, infatti, si è fatto riprendere sui tetti. Inoltre la maschera ha dichiarato: “mi devo ancora perdonare di essermi fatto influenzare dalle persone facendomi fare cose che non volevo” e “sono una persona che in passato si è sempre spesa per gli altri ma non mi sono voluto abbastanza bene: quindi se ora graffio mi dispiace, ma capitemi”. Di chi si tratta?



