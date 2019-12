Gattuso allenatore del Napoli?/ Ancelotti esonero o dimissioni: cambio dopo il Genk?

“Se non si verificano determinate condizioni, credo che sia giusto chiudere da entrambe le parti”: Gennaro Gattuso potrebbe diventare l’allenatore del Napoli dopo queste dichiarazioni di Carlo Ancelotti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Genk. La qualificazione agli ottavi di Champions League è alla portata (basta un pareggio al San Paolo), ma intanto la società partenopea si prepara alla rivoluzione di metà stagione: il risultato di questa sera non sarebbe determinante per l’eventuale decisione di Aurelio De Laurentiis, che potrebbe comunque esonerare un allenatore che non vince da sette partite di campionato ed è scivolato al settimo posto. Non solo: Ancelotti, si dice, potrebbe addirittura rassegnare le dimissioni dopo questa partita. Avendo eventualmente portato la squadra alla fase ad eliminazione diretta di Champions League, o retrocedendo in Europa League, il tecnico emiliano potrebbe considerare concluso il suo percorso a Napoli. Che i rapporti si siano incrinati dopo la partita contro il Salisburgo è indubbio; adesso dunque Gattuso potrebbe essere il nuovo allenatore della squadra, pronto a prendere il timone che erediterebbe da chi lo ha guidato dalla panchina nel corso di stagioni trionfali con il Milan.

GATTUSO ALLENATORE DEL NAPOLI? L’ACCORDO C’E’

Gennaro Gattuso dunque potrebbe diventare a brevissimo il nuovo allenatore del Napoli: come riporta anche Sky Sport, De Laurentiis avrebbe trovato l’accordo con l’ex centrocampista. Inizialmente si era parlato di un contratto di sei mesi, nel quale Gattuso avrebbe dovuto sostanzialmente traghettare la squadra partenopea verso il finale di una stagione complicata; invece adesso sembra che lui e la società si siano accordati per un anno e mezzo, il che significa che il potenziale nuovo allenatore avrebbe anche tutto il 2020-2021 per lavorare a Castelvolturno. L’unico punto di domanda aperto rimane appunto quello relativo all’esonero o alle dimissioni di Ancelotti, e anche sulle tempistiche: non è detto che il Napoli o il tecnico emiliano decidano di cambiare appena dopo la partita contro il Genk, potrebbe anche arrivare il tentativo di proseguire insieme. Certo è che la fine del girone di Champions League era già stata individuata come il possibile momento in cui sarebbe avvenuta la rivoluzione: tutto spinge verso questa soluzione, e allora staremo a vedere quello che succederà nelle prossime ore.

