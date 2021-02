Gattuso esonerato dal Napoli?/ Contro l’Atalanta l’ultima chance: Benitez si scalda

Gennaro Gattuso potrebbe venire esonerato a breve. Tutta colpa della sconfitta incassata ieri sera dal Napoli, la trasferta dello stadio Marassi di Genova contro il Genoa. Il posticipo delle 20:45 si è chiuso con lo score di due a uno per il Grifone, un risultato decisamente inatteso tenendo conto del divario tecnico fra le due rose, nettamente in favore dei campani. A causa della capitolazione di ieri il Napoli è rimasto fermo in classifica a quota 37 punti, che significa quinto posto, anche se con una gara da recuperare.

Non è tutto da buttar via in casa campana ma pesano le sette sconfitte già in cassate, e soprattutto, lo scarso rendimento negli scontri diretti. Ecco perchè secondo gli addetti ai lavori, è probabile che Gattuso si giochi tutto mercoledì sera, nella delicata sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, il ritorno delle semifinali del torneo nazionale.

GATTUSO ESONERATO DAL NAPOLI? PER IL FUTURO SI VALUTANO DE ZERBI E JURIC

Settimana scorsa, al San Paolo, si era chiusa con uno scialbo zero a zero, di conseguenza il Napoli dovrà vincere o pareggiare con gol se vorrà raggiungere la finalissima di Roma. Un traguardo che sarebbe importante per la compagine campana e che ovviamente ridarebbe un po’ di vigore in vista poi del finale di stagione. Deciderà ovviamente Aurelio De Laurentiis, che oltre ad esonerare Gattuso, mossa tutto sommato “facile”, dovrà trovare un degno sostituto, e a quel punto bisognerà capire chi vorrà arrischiarsi nel prendere in mano una squadra in una piazza molto delicata come appunto quella di Napoli. Il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Rafa Benitez, al momento libero da qualsiasi impegno, ma occhio anche a Juric e De Zerbi, che stanno facendo benissimo a Verona e Sassuolo, in ottica ovviamente 2021-2022. Tutto molto complicato quindi, e non ci resta che attendere la sfida di mercoledì prossimo per capire se Gattuso sarà esonerato o se sarà ancora il tecnico degli azzurri.



