Gattuso esonerato dal Napoli?/ De Laurentiis ci pensa, il Monza lo stuzzica e…

GATTUSO ESONERATO DAL NAPOLI? LA SITUAZIONE

Gennaro Gattuso sarà esonerato dal Napoli? Dell’eventualità, che comunque vada sarebbe clamorosa, si parla ormai da tempo. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis sarebbe ormai logoro, come testimoniato dalle recenti uscite dell’allenatore calabrese che ha manifestato tutto il malcontento per la situazione; a sfavore di Gattuso giocano i risultati, che non sono certo brillanti. In Serie A il Napoli ha conosciuto brucianti sconfitte nei primi giorni del 2021 (in casa contro lo Spezia, a Verona e Genova sponda rossoblu) e ha perso contatto con il primo posto – distante già 12 punti – ma anche la zona Champions League, con la Lazio che si è prepotentemente inserita e la Roma che al momento non molla. A salvare lo scenario potrebbe essere la finale di Coppa Italia, ma i partenopei devono ripartire dallo 0-0 interno contro l’Atalanta e certamente non sono favoriti: insomma, sicuramente il campo non sta rispecchiando quelle che sono le possibilità ma è anche vero che c’è altra carne al fuoco.

I DUE ALLENATORI CONTATTATI

Gattuso potrebbe comunque essere esonerato dal Napoli: ormai la misura sembra colma, e il fatto che De Laurentiis abbia già preso contatti con due allenatori non depone certo a favore di una conferma, perché a quel punto sembra chiaro che la collaborazione vada verso la conclusione. Il problema per il presidente è che il cavallo di ritorno Maurizio Sarri ha rifiutato – e qui c’entra il modo in cui le due parti si erano separati – mentre il pallino di sempre Massimiliano Allegri, come sappiamo, preferisce non prendere squadre in corsa e questo è il motivo, tra gli altri, per cui non si è seduto sulle panchine di Barcellona, Psg o Chelsea (e non perché non lo abbiano cercato). Che poi Gattuso sia sempre più lontano dal Napoli è dimostrato dal fatto che sia stuzzicato all’idea di tornare a lavorare per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che sembra lo vogliano al Monza; ad ogni modo il destino dell’allenatore del Napoli è legato più che altro alla stretta sul gruppo, per il momento i giocatori sembrano essere con lui per De Laurentiis è comunque un segnale. Tuttavia, dovessero arrivare due sconfitte contro Atalanta e Juventus, le cose potrebbero rapidamente precipitare.



