GATTUSO “ESONERATO”/ Nuovo allenatore Fiorentina: Garcia, Pirlo o Ranieri?

GATTUSO ESONERATO: I MOTIVI DELLA ROTTURA CON LA FIORENTINA

Terremoto a Firenze dove l’avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Fiorentina sembra finita ancora prima di iniziare. Il nuovo legame tra l’ex tecnico del Napoli e il club viola era stato ufficializzato subito dopo la fine dell’ultimo campionato di Serie A, ma col passare dei giorni si era capito che Gattuso si era trovato subito in conflitto con la dirigenza viola riguardo i progetti da intraprendere.

CALCIOMERCATO ROMA/ Smalling può andare all'Everton, Xhaka sempre più vicino

Le prime indicazioni su Sergio Oliveira e Guedes erano state subito disattese in termini di calciomercato, in più la Fiorentina non avrebbe gradito che i suggerimenti del tecnico vertessero tutti in direzione di assistiti del superprocuratore Jorge Mendes, in procinto di veder entrare nella sua scuderia anche lo stesso Gattuso. Le ultime indiscrezioni trapelate nella serata di mercoledì parlano di un Gattuso ormai sfiduciato e senza le garanzie che i giocatori promessi possano arrivare, con la società intenzionata a muoversi su altri fronti. Né l’arrivo in Italia di Mendes sembra poter avere una funzione di mediazione, anzi la Fiorentina sembrerebbe irritata proprio dall’invadenza dell’agente portoghese nella gestione del caso Gattuso.

CALCIOMERCATO INTER/ Hakimi e Lautaro ai saluti, si valuta Raspadori per l'attacco

DIVORZIO FIORENTINA-GATTUSO, CHI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA?

L’addio tra la Fiorentina e Gattuso non è stato ancora ufficializzato ma la marcia indietro sul tecnico calabrese comporterebbe una affannosa ricerca di un nuovo allenatore da parte del club viola. I primi rumors parlano di un possibile interesse per Andrea Pirlo e anche in un primo sondaggio per Vincenzo Italiano, che è fresco però di rinnovo del contratto con lo Spezia e sembra poco interessato a cambiare proprio ora che ha trovato l’accordo con la nuova proprietà del club ligure. Improbabile sembra un ritorno di Giuseppe Iachini, che ha inoltre affermato di aver lasciato di comune accordo il club che lo aveva esonerato per poi reintegrarlo a caccia della salvezza a fine campionato.

CALCIOMERCATO MILAN/ Giroud, accordo raggiunto: manca l'ok del Chelsea

Altri nomi ipotizzati in queste ore convulse a Firenze sono quelli del francese Rudi Garcia e di Claudio Ranieri, già protagonista alla guida dei Viola negli anni 90. Ma i tifosi si interrogano sugli sviluppi di una rottura così repentina: il progetto Fiorentina con Gattuso sembrava pronto a battere nuove strade e bisognerà capire se le divergenze siano davvero irrecuperabili. Se l’estremo tentativo di riconciliazione non andrà in porto si arriverà all’annullamento del contratto – non ancora depositato in Lega. Sarà dunque addio dopo appena 22 giorni tra la Fiorentina e Gattuso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA