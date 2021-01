Gattuso lite contro la Rai a fine partita/ “Perché chiedete sempre se mi cacciano?”

Gennaro Gattuso supera il turno di Coppa Italia, ma le polemiche su una sua possibile dimissione dal Napoli non si fermano. Mentre gli spettri di Massimiliano Allegri e Rafa Benitez continuano ad aleggiare sulla sua panchina, il tecnico vuole portare avanti il suo progetto. Alla fine della sfida contro lo Spezia ci tiene a sottolineare ai microfoni di RaiSport: “Mi dà fastidio che sistematicamente mi viene chiesto se mi devo dimettere. Non capisco proprio perché questa domanda non viene fatta agli altri allenatori. Io e il mio staff buttiamo sangue dalla mattina alla sera. Se i risultati non vanno bene alla proprietà sono un dipendente e vengo giudicato”.

Gattuso si dimette dal Napoli? Continuano le ombre e intanto…

Continuano le ombre su Gennaro Gattuso che risponde piccato quando si parla delle sue possibili dimissioni. Tutto è, come sempre, legato ai risultati con la squadra azzurra che ha passato il turno di Coppa Italia e affronterà la prossima settimana l’Atalanta nella semifinale d’andata. Intanto domenica torna il campionato con la sfida casalinga contro il Parma alle ore 18, un match che sicuramente ha le sue insidie ma che il Napoli deve vincere se vuole rialzare la testa dopo la pesantissima sconfitta di Verona.



