Gattuso lite in diretta tv dopo la sconfitta con il Rijeka

Ieri sera è tornato a far parlare di sé un ex campione della nazionale italiana e della Serie A degli anni ‘90 e dei primi anni 2000, Gennaro Gattuso che negli ultimi anni era finito fuori dai radar delle notizie sportive visto che era rimasto senza una panchina, da questa estate ha deciso di accettare la proposta dell’Hajduk Spalato e la sfida di vincere il campionato scavalcando il dominio degli ultimi anni della Dinamo Zagabria, ora allenata da Fabio Cannavaro. Dopo la partita contro il Rijeka però Gattuso litiga in diretta tv con l’ex calciatore e ora commentatore Jorko Jelicic per alcuni commenti sulla sua squadra.

Moviola di Atalanta Inter/ Proteste bergamasche per rosso ad Ederson, gol annullato a Lautaro (17 marzo 2025)

In questa stagione Gattuso con il suo Hajduk Spalato stava riuscendo a dare filo da torcere ai rivali e a impensierire per la vittoria del campionato, tanto che con 48 punti occupava il primo posto, la partita di ieri con il Rijeka però ha cambiato le cose e la sconfitta per 3-0 fuoricasa ha permesso ai rivali di scavalcare la squadra in classifica con un distacco ora di 2 punti, con una prestazione che ha generato molte polemiche da parte dei giornalisti e opinionisti.

Francesco Totti a Mosca diventa un caso politico: scoppia la polemica/ Perché va nella Russia di Putin

Ad iniziare la lite è l’allenatore italiano che si rifiuta di stringere la mano a Jelicic e attaccandolo in un misto tra inglese e italiano. “ You speak very bad. Non ti do la mano perché tu parli troppo. Sei stato un ex giocatore e dovresti capire certe dinamiche, ma non hai rispetto per le persone”

Gattuso lite in diretta tv, lo scambio con Jelicic

Gattuso litiga con Jelicic che non vuole di certo essere da meno e risponde a tono all’ex tecnico di Milan e Napoli che gli parlava puntandogli “Non usare la mano, parliamo di calcio tranquillamente il dito”, la rabbia di Ringhio non si placa di certo e continua ad attaccare l’opinionista questa volta con un mix tra italiano e spagnolo, visto il passato al Siviglia dell’ex calciatore croato, “Non hablo mas contigo. Tu devi avere rispetto e non parlare delle persone soltanto dallo studio, parla adesso con me”.

Video Fiorentina Juventus (3-0)/ Gol e highlights: tris viola e KO Juve (Serie A, 16 marzo 2025)

La replica di Jelicic non si fa di certo aspettare con il commentatore che attacca Gattuso dicendogli che deve rispettare le opinioni e le critiche di tutti, soprattutto in quanto tecnico straniero che viene in un campionato che non conosce e di cui ignora la storia e le rivalità, l’allenatore dell’Hajduk Spalato però non ci sta e cerca di chiudere la discussione e quelle che potrebbero esserci nel futuro. “Con te non ho voglia di parlare, è l’ultima volta che mi presento alle tv se mi trovo ancora a dovermi confrontare con te”.