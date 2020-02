Gattuso, malore sorella: ricoverata d’urgenza/ Allenatore Napoli corre in ospedale

Vittoria sofferta del Napoli contro la Sampdoria, ma Gennaro Gattuso non ha avuto la possibilità di godersela, perché quando è tornato negli spogliatoi ha ricevuto una brutta notizia. La sorella aveva avuto un malore a Gallarate ed era stata ricoverata nell’ospedale di Busto Arsizio. E così “Ringhio” non se l’è sentita di uscire dagli spogliatoi e commentare la vittoria nel post-partita. Anzi, stando a quanto riportato da Il Mattino, ha smesso pure di parlare alla squadra quando ha ricevuto la notizia dalla moglie Monica. Ha avuto giusto il tempo necessario di organizzarsi per capire come raggiungere la sorella. Ma quella notizia è stata un trauma per lui. Per questo il capo della comunicazione Nicola Lombardo – spiega il quotidiano – lo ha convinto a fermarsi nello spogliatoio per raccogliere più notizie possibili sulle condizioni della sorella. E quindi ad analizzare la partita contro la Sampdoria è stato il vice Gigi Riccio.

GATTUSO, MALORE SORELLA: RICOVERATA IN CODICE ROSSO

Quella calma che Gennaro Gattuso aveva mantenuto nei momenti difficili e pure durante la partita contro la Sampdoria è fondamentale ora per l’allenatore del Napoli. Comprensibile la preoccupazione nella sua famiglia per quanto accaduto, non a caso “Ringhio” si è messo subito in viaggio per raggiungere la sorella ricoverata a Busto Arsizio. Secondo quanto riportato da Il Giorno, la sorella di Gattuso si è sentita male nel tardo pomeriggio a Gallarate, dove la famiglia dell’allenatore risiede da anni e dove lo stesso tecnico ha una casa e diverse attività commerciali. Al momento però non ci sono notizie riguardo le condizioni cliniche della donna, che è stata portata in codice rosso, secondo il quotidiano lombardo. La speranza dei tifosi del Napoli e di tutti gli appassionati di questo sport è che arrivino notizie confortanti e rassicuranti sulle condizioni di salute della sorella di Gattuso.

