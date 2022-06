Gattuso nuovo allenatore del Valencia/ Calciomercato: ufficialità in arrivo!

Dopo un anno fermo ai box, Gennaro Gattuso è pronto a tornare in pista. Reduce dall’avventura al Napoli, il tecnico calabrese è stato prima ad un passo dalla Fiorentina – l’accordo sfumò per divergenze sul mercato – e poi vicinissimo al Tottenham, prima che la dirigenza Spurs scegliesse Antonio Conte. Il futuro di Ringhio sarà in Spagna, nella Liga: sarà lui il prossimo allenatore del Valencia.

Secondo quanto riportato dai principali esperti di mercato, il Valencia ha comunicato l’esonero al tecnico Josè Bordalas. Dopo il vertice a Singapore con la proprietà del club spagnolo – il patron Peter Lim e il nuovo direttore generale Sean Bei – Gattuso è pronto a firmare il contratto che lo legherà ai Che fino al 30 giugnoi 2024.

GATTUSO-VALENCIA, UFFICIALITÀ IN ARRIVO

Nè Gennaro Gattuso, nè l’agente Mendes hanno confermato la notizia dell’approdo al Valencia, ma ormai è fatta. Il tecnico calabrese ha raggiunto l’intesa con la dirigenza del club di Liga per quanto riguarda il progetto, destinato ad essere parecchio ambizioso. Ringhio non ha mai fatto mistero della sua voglia di lasciare un segno nelle scelte di mercato e la stampa spagnola ha già reso noto qualche chicca sui prossimi obiettivi. Sport rivela che l’obiettivo numero uno per il centrocampo è il giovanissimo Riqui Puig, chiuso dalla concorrenza al Barcelona e in uscito dalla Catalunya. Ma Gattuso guarderà molto anche al mercato italiano. Sono almeno tre i calciatori del suo ex Napoli che vorrebbe con sè al Mestalla: Il Mattino spiega che l’ex Milan è sulle tracce di Dries Mertens, Diego Demme e Piotr Zielinski. Il primo è in scadenza di contratto ed è nel mirino anche della Lazio; gli altri due, invece, non sono considerati incedibili da Luciano Spalletti e potrebbe presto iniziare una maxi-trattativa.

