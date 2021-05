GATTUSO NUOVO ALLENATORE FIORENTINA/ Ufficiale, Commisso convince Rino: i dettagli

Rino Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina: è ufficiale, è fatta per l’approdo del tecnico calabrese a Firenze. L’ex tecnico del Napoli ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Per il presidente Rocco Commisso, Gattuso era diventato un vero e proprio pallino, ed è stato proprio il numero uno gigliato ad annunciare l’arrivo sulla panchina della Fiorentina del suo “pupillo”: “Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina“, ha dichiarato. L’ex allenatore di Milan e Napoli assumerà la guida della squadra viola a partire dal prossimo primo luglio: superata la concorrenza di Fonseca. Gattuso era sempre stato la prima scelta di Commisso che, una volta convinto Rino, ha accelerato per chiudere il contratto e dare l’annuncio al popolo viola. Grande entusiasmo in questi minuti a Firenze: l’arrivo di Gattuso sembra incontrare il favore della piazza.

Probabili formazioni partita del cuore 2021/ Chi gioca? Andro dei Negramaro dice no

GATTUSO NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA

Dopo la rottura con il Napoli, comunicata da Aurelio De Laurentiis nell’immediatezza della mancata qualificazione alla Champions League, Rino Gattuso era apparso molto vicino alla Lazio. Rocco Commisso, però, deve aver toccato le giuste corde del cuore dell’allenatore: e chissà che le origini calabresi di entrambi non abbiano giocato in questa trattativa un ruolo importante. Certo è che Gattuso ha chiesto al presidente garanzie tecniche per puntare a qualcosa di più di una salvezza tranquilla. Su tutte le permanenza di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo che è finito nel mirino dei top club italiani ed europei dopo una stagione da sogno. Gattuso sarebbe stato rassicurato in questo senso: la Fiorentina non smobiliterà e, anzi, si rafforzerà. Era questo l’unico ostacolo: Fiorentina-Gattuso-Commisso, la storia (d’amore?) può avere inizio.

Alvaro Morata e Alice Campello respinti in aeroporto/ Lui sbotta “Hai rotto le pal*e”

LEGGI ANCHE:

Mattia Zaccagni, insulti choc dai tifosi Napoli/ “Tumore a te e alla tua famiglia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA