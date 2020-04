Gattuso resta a Napoli?/ Calciomercato: le condizioni per il rinnovo

Il Napoli è al lavoro per confermare Gennaro Gattuso come allenatore anche per la prossima stagione. Infatti Gattuso, arrivato a stagione in corso con il difficile compito di sostituire l’esonerato Carlo Ancelotti, ha convinto tutti e dopo un inizio difficile stava riuscendo a dare una sterzata alla stagione della squadra partenopea, anche se naturalmente lo stop all’attività agonistica dovuito al Coronavirus rende difficile dare un giudizio completo da questo punto di vista. Resta il fatto che Gennaro Gattuso è riuscito nell’impresa di piacere sia ai giocatori sia al presidente Aurelio De Laurentiis e questa è naturalmente un’ottima base di partenza per immaginare un futuro che per Gattuso potrebbe essere ancora a Napoli. La trattativa è avviata, andiamo allora a scoprire qual è lo stato attuale della situazione.

GATTUSO RESTA A NAPOLI? LE CONDIZIONI

Il lavoro fin qui svolto dal tecnico calabrese ha, come già accennato, convinto il presidente Aurelio De Laurentiis ad offrire a Gattuso un rinnovo del suo attuale contratto come allenatore del Napoli. Il tutto però andrà fatto entro il 30 aprile, che è la data entro la quale Gattuso potrebbe liberarsi dagli azzurri senza pagare alcuna penale. De Laurentiis vuole offrire a Gattuso un nuovo contratto triennale, con scadenza dunque fissata al 30 giugno 2023 e relativo adeguamento dell’ingaggio. Inoltre, nell’accordo ci sarebbe la possibilità (valida per entrambe le parti) di poter sciogliere il vincolo al termine di ogni stagione senza incorrere in sanzioni. Gattuso sarebbe favorevole, ma solo a determinate condizioni: avere carta bianca per il suo staff e anche voce in capitolo sul calciomercato, infine difendere un nucleo di giocatori “storici” da cui ripartire, tra cui il polacco Piotr Zielinski, che per Gattuso potrebbe essere un perno del Napoli che verrà.



